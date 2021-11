Maria Sofia Federico al Collegio 6: com’è la studentessa fuori dal programma Si chiama Maria Sofia Federico, ha 16 anni ed è una delle protagoniste de Il collegio 6. È un’attivista, combatte contro ogni forma di discriminazione e sessismo e sui social mette spesso in mostra i peli sotto le ascelle: ecco le sue foto fuori dal docu-reality.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Il collegio 6 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il collegio è arrivato alla sua sesta edizione: quest'anno il docu-reality di Rai 2 è ambientato nel 1977 e, come da tradizione, vede un gruppo di ragazzi provare ad adeguarsi alle rigide regole della scuola del passato. La location scelta è il Convitto Regina Margherita di Anagni, dove, al di là delle lezioni e dei professori, gli studenti cercano di ritagliarsi qualche momento di svago. Tra i protagonisti di questa stagione c'è anche una femminista incallita, si chiama Maria Sofia Federico e sui social porta avanti una dura battaglia contro ogni forma di sessismo. In quanti hanno visto una sua foto fuori dal programma? Ecco gli scatti che mostrano la trasformazione.

Chi è Maria Sofia Federico

Maria Sofia Federico ha 16 anni, viene da Valmontone, in provincia di Roma, ed è una delle studentesse de Il collegio 6. Fin da quando si è presentata nel video di apertura ha dimostrato di avere le idee molto chiare: è certa del fatto che con le sue idee e con il suo attivismo riuscirà a cambiare il mondo. Sostiene il concetto di libertà, lotta contro ogni forma di sessismo e si batte per l'affermazione dei diritti umani, soprattutto quelli delle minoranza. È una ragazza decisa e passionale, ama stare con la famiglia e si serve dei social per diffondere il suo punto di vista.

Maria Sofia Federico mostra i peli sotto le ascelle sui social

Com'è Maria Sofia Federico fuori dal Collegio

Maria Sofia Federico, così come tutti i protagonisti de Il collegio, è costretta a indossare le divise fornite dall'istituto quando appare sugli schermi di Rai 2. Giacca, cravatta, gonna a pieghe e maxi occhiali da vista: Maria Sofia è anche tra le studentesse che hanno tagliato i capelli in modo drastico una volta cominciato il reality. Al di là della chioma più corta, la studentessa fuori dal programma si sente decisamente più libera di esprimersi: indossa i bikini, si fotografa in intimo e non perde occasione per mettere in mostra i peli sotto le ascelle.

Maria Sofia Federico si taglia i capelli a Il collegio

Maria Sofia Federico e l'attivismo social

Il profilo Instagram e il profilo TikTok di Maria Sofia Federico sono all'insegna dell'attivismo. Non li usa per postare le sue foto (come la maggior parte dei coetanei), li considera un veri e propri blog su cui affrontare diversi temi sociali, dalla libertà ai diritti umani, dal sessismo alla definizione di genere, fino ad arrivare alla questione LGBTQ+. Spesso si scatta dei selfie in intimo o con i peli sotto le ascelle in vista ma, piuttosto che sul corpo, porta l'attenzione su alcuni messaggi scritti a mano su dei cartoncini. "Poi non ti lamentare se nessuno ti scopa", "Chi fa l'uomo e chi fa la donna?", "Se fischi non mi conquisti", sono solo alcuni degli slogan provocatori lanciati su Instagram. La speranza della 16enne? Che il programma possa dare voce a questa sua importante battaglia.