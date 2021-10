Marco Fantini festeggia 30 anni: in vista delle nozze Beatrice Valli indossa già l’abito bianco Il modello e influencer Marco Fantini ha compiuto 30 anni: è il settimo che festeggia assieme alla sua compagna Beatrice Valli. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e non si sono più lasciati: presto convoleranno a nozze. Per il party erano entrambi elegantissimi e lei era vestita proprio di bianco.

A cura di Giusy Dente

Galeotto fu il trono di Uomini e Donne: Marco Fantini e Beatrice Valli sono una delle coppie più longeve, nate davanti alle telecamere del dating show Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Dal 2014, l'anno del loro incontro in trasmissione, non si sono più lasciati: nel 2017 la nascita della prima figlia Bianca, nel 2020 la famiglia si è ulteriormente allargata con l'arrivo di Azzurra (la Valli è anche mamma di Alessandro, nato dalla precedente relazione con il calciatore Nicolas Bove). A maggio 2022 è in programma il matrimonio, dopo la proposta romantica fatta a Parigi sotto la Torre Eiffel, nel giorno del compleanno di lei. Le nozze sono slittate a causa della pandemia e tra l'altro proprio l'intera famiglia è stata a fine estate alle prese col Covid: la coppia e i loro bambini sono risultati positivi, ma fortunatamente il virus li ha contagiati in modo lieve. Nel frattempo, i due hanno organizzato una festa in grande stile per i 30 anni del modello e influencer.

Beatrice Valli e Marco Fantini, foto via Instagram @alessiamarchini5

I 30 anni di Marco Fantini

Prima una cenetta di coppia e poi una festa in grande stile: così Marco Fantini ha festeggiato il suo 30esimo compleanno. Lui e la compagna Beatrice Valli si sono concessi una cenetta a lume di candela, soli soletti senza le due figlie: nella foto condivisa su Instagram sono davanti a una tavola elegantemente apparecchiata, su una terrazza panoramica. Due giorni più tardi è stata la volta di un party speciale, con gli amici più cari e la famiglia, che si è tenuto a Villa Alceo, una lussuosa location a Viaggiù, in provincia di Varese.

Beatrice Valli e Marco Fantini, foto via Instagram @vallibeatrice

Al momento del brindisi e del taglio della torta non è mancata una dolce dedica di Fantini alla sua compagna, sotto le note di All of me di John Legend: "Ti amo da morire. L'anno prossimo ci sposeremo" ha detto il modello, che ha anche ringraziato i presenti per averlo accompagnato in questi suoi primi anni di vita: "Sono purtroppo 30. O per fortuna, perché ci sono arrivato".

Beatrice Valli e Marco Fantini, foto via Instagram @alessiamarchini5

L'influencer per l'occasione ha scelto un abito bianco di Ermanno Scervino con trasparenze e profonda scollatura. Di recente l'avevamo già vista con un abito importante, in occasione del Festival di Cannes, dove la coppia era presente sul red carpet: look Versace per lui e abito di Zuhair Murad per lei caratterizzato con gonna di piume e schiena nuda. Stavolta non c'erano fotografi e tappeto rosso, ma l'occasione meritava comunque una location esclusiva e un look da sogno, in attesa di vederli pronunciare il fatidico sì.