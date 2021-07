in foto: Beatrice Valli in Zuhair Murad, Marco Fantini in Versace

Dopo un anno di stop a causa dell'emergenza sanitaria, quest'anno il Festival di Cannes si sta svolgendo come di consueto, tra eventi glamour, red carpet e proiezioni cinematografiche. La kermesse è giunta alla sua 74esima edizione e come ogni anno la città ospita star e celebrities provenienti da ogni parte del mondo. Direttamente dall'Italia è volata in Francia anche Beatrice Valli, insieme al compagno Marco Fantini: insieme la coppia ha sfilato sul famoso tappeto rosso, attirando le attenzioni di pubblico e fotografi.

L'Italia sul tappeto rosso di Cannes

La terza giornata del Festival di Cannes 2021 ha visto tre influencer italiane protagoniste dei red carpet. Chiara Ferragni ha preso parte agli eventi targati Nespresso e ha sfilato con un abito verde lime da vera diva, firmato Giambattista Valli. Presente anche Veronica Ferraro, molto amica della moglie di Fedez. Per lei un elegante abito nero di Pinko con cinturino in vita, arricchito da gioielli Pomellato. È stata la volta anche di Beatrice Valli, fidanzata dal 2017 col modello e influencer Marco Fantini.

Il look di Beatrice Valli a Cannes 2021

Look anni Venti per Beatrice Valli al Festival di Cannes, kermesse alla quale aveva già presenziato in passato. La prima volta era stata nel 2018, accompagnata dal compagno Marco Fantini, con cui era insieme da circa un anno. Da allora ci sono state delle novità, perché nel frattempo hanno avuto un'altra figlia e hanno organizzato il loro matrimonio, anche se la pandemia ha sconvolto i piani rendendone impossibile lo svolgimento. A Cannes lui ha optato per un total look Versace mentre l'influencer ha indossato un abito di Zuhair Murad, stilista libanese che crea abiti da sogno.

Quello indossato dalla 26enne alla kermesse, di un tenue color azzurro freddo, presentava piume sulla gonna a sirena, profonda scollatura sul seno e schiena scoperta. Questo dettaglio, unito alle trasparenze, conferiva audacia a un abito elegante con tagli triangolari anche nella parte frontale, all'altezza della vita. Trucco soft per lei (della Make-up Artist Elisa Rampi) con capelli raccolti in uno chignon basso, lasciando così la schiena completamente in evidenza, lasciando intravedere anche il tatuaggio e mettendo in risalto gli orecchini Chopard. L'influencer non è stata l'unica a optare per abiti con la schiena scoperta, che quest'anno sul red carpet sembrano essere di tendenza. Come lei anche Bella Hadid, col suo minidress firmato Lanvin tempestato, anche nel suo caso, da piume. Hanno fatto la stessa scelta stilistica anche Diane Kruger in Armani Privè, Candice Swanepoel in Etro e Eva Herzigova in Alberta Ferretti. Tutte donne sofisticate ed eleganti che non hanno rinunciato a un tocco di sensualità.