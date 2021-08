Marcell Jacobs ieri e oggi: com’era il campione prima delle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs è diventato una vera e propria star da quando ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 mt alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma com’era prima del successo? Ecco le foto che mostrano la trasformazione del campione.

Marcell Jacobs è il campione dell'atletica leggera che ha fatto trionfare l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è classificato primo nei 100 mt, raggiungendo un record mondiale con i suoi 9″80 e aggiudicandosi l'ambita medaglia d'oro. Oggi siamo abituati a vederlo in campo in formissima e con il corpo coperto di tatuaggi, ma com'era prima del successo internazionale colui che ad oggi può essere definito l'uomo più veloce del mondo? Ecco le foto che mostrano l'incredibile trasformazione dell'atleta dagli esordi a oggi.

Dai capelli biondi al taglio rasato

I primi successi di Marcell Jacobs nell'atletica risalgono al 2016 e all'epoca il suo aspetto era un tantino diverso. Complici gli anni in meno, il campione aveva un viso decisamente più giovane ma erano i capelli a farlo sembrare quasi un'altra persona. Li portava più lunghi rispetto a oggi, la sua chioma naturale è infatti scura e riccio afro e, sebbene attualmente preferisca rasarla totalmente, gli donava moltissimo. Qualche anno fa ha inoltre stravolto il suo stile tingendosi di biondo ossigenato, mentre, per quanto riguarda la barba, è sempre rimasto fedele alla peluria portata incolta.

Marcell Jacobs con i capelli biondi

Marcell Jacobs e la passione per le griffe

Il dettaglio che è rimasto invariato sia prima che dopo le Olimpiadi di Tokyo? Marcell ha sempre avuto la passione per le griffe. Basta guardare alcuni dei look sfoggiati sui social per notare innumerevoli abiti e accessori firmati dalle più grandi Maison al mondo. Felpe di Valentino, sneakers Off-White, sciarpe Gucci, camicie Versace, giacche Roberto Cavalli, questi sono solo alcuni dei capi da centinaia di euro che fanno parte del guardaroba del campione. A completare il suo stile non possono mancare i gioielli preziosi, dall'iconico Love Bracelet di Cartier a bracciali e collane tempestate di diamanti (indossate anche durante le gare). Insomma, Jacobs non è solo un talento dell'atletica, ha anche tutte le carte in regola per diventare icona di stile.