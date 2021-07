Marcell Jacobs, il significato dei tatuaggi del velocista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Marcell Jacobs è il velocista italiano che rappresenta il nostro paese alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ha la passione per i tatuaggi, tanto da aver ricoperto quasi completamento il suo corpo con l’inchiostro indelebile: ecco cosa raffigurano i disegni e il loro significato simbolico.

A cura di Valeria Paglionico

Marcell Jacobs è il velocista e lunghista italiano che rappresenta il nostro paese alle Olimpiadi di Tokyo 2020. È nato a El Paso da madre italiana e padre texano ma, essendosi trasferito in provincia di Brescia fin da piccolo, non si è mai sentito americano. Ha cominciato a praticare atletica all'età di 10 anni e da allora non ha più smesso, diventando uno dei più grandi talenti del bel paese. Ama i tatuaggi, con i disegni impressi sulla pelle riesce sia a raccontare la storia della sua vita, sia a non passare inosservato, a distinguersi dagli altri. All'atleta piace d'are nell'occhio ed è per questo che ha optato per dei simboli appariscenti e dal significato profondo: ecco cosa raffigurano tutti i suoi tattoo.

La dedica alla famiglia

Sulla spalla sinistra Marcell Jacobs si è tatuato una frase con cui ha reso omaggio al concetto di famiglia al quale è legatissimo. Con l'inchiostro indelebile si è lasciato scrivere: "Famiglia. Dove nasce la vita e l'amore non ha mai fine", a prova del fatto che non potrebbe vivere lontano dalla compagna Nicole e dai figli Anthony e Megan.

Il tatuaggio sulla spalla di Marcell Jacobs

La rosa dei venti sull'addome

Sulla parte alta dell'addome, per la precisione poco sopra l'ombelico, Marcell Jacobs si è fatto tatuare la rosa dei tempi. Il motivo lo ha spiegato lui stesso in diverse interviste: rappresenta la sua bussola, il simbolo che lo aiuta a non perdere mai l'orientamento e a dare il giusto peso agli avvenimenti della vita.

Marcell Jacobs ha una rosa dei venti tatuata sull’addome

La citazione tatuata sul petto

Tra i tatuaggi più appariscenti di Marcell c'è quello che si è lasciato imprimere sul pettorale sinistro. Cosa rappresenta? È una lunga scritta in corsivo che recita: "È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione. Perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa". Gli appassionati di cinema di sicuro sapranno che si tratta di una citazione di Charlie Chaplin.

La citazione tatuata sul petto di Marcell Jacobs

I tatuaggi che rendono omaggio ai figli

Per Marcell Jacobs la famiglia è tutto ed è per questo che ha porta i suoi figli impressi sulla pelle. Si è lasciato tatuare i loro nomi in diverse parti del corpo: il nome di Jeremy, il primogenito che ha avuto quando aveva solo 19 anni, è sul pettorale sinistro, Anthony è invece sulla pancia, mentre all'ultima arrivata Megan è stato riservato il bicipite destro.

Marcell Jacobs ha dedicato dei tatuaggi ai figli

Il soprannome tatuato intorno al collo

Marcell Jacobs ha anche il collo tatuato: poco sotto la gola si è lasciato imprimere con l'inchiostro indelebile la scritta "CrazyLongJumper", ovvero un riferimento al suo talento nel salto in lungo. Non sorprende che abbia usato questo soprannome anche su Instagram (il suo account si chiama proprio in questo modo).

La scritta che Macell Jacobs si è fatto tatuare intorno al collo

La tigre tatuata sulla schiena

Marcell Jacobs ha definito la tigre l'animale che meglio lo rappresenta ed è per questo che se l'è fatto tatuare dietro la schiena. Qual è il suo significato simbolico? È un sinonimo di potere, forza, sensualità, passione, ferocia e bellezza.

La maxi tigre tatuata sulla schiena di Marcell Jacobs

La croce sul braccio

Marcell Jacobs ha il braccio destro completamente tatuato ma c'è un disegno in particolare che non può passare inosservato, quello sulla spalla che raffigura una croce piantata su un terreno ricoperto di teschi. È decorata con la scritta "Believe" e con una corona da re. Qual è il suo significato? L'atleta non ne ha mai parlato ma potrebbe trattarsi di un simbolo che lo aiuta a credere sempre in se stesso che quando tutto sembra essere perduto.