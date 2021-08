La passione di Marcell Jacobs per i gioielli: quanto costa il bracciale del campione alle Olimpiadi di Tokyo Marcell Jacobs è campione olimpico, si è aggiudicato la medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020 e ora non si fa altro che parlare di lui. In quanti hanno notato che non si separa mai da una serie di gioielli preziosi? Ecco qual è il loro prezzo.

Marcell Jacobs è il campione italiano che ha trionfato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, passando alla storia nel mondo dell'atletica leggera. L'1 agosto è diventato protagonista di un'impresa epocale, classificandosi al primo posto nei 100 metri e ottenendo la qualifica di uomo più veloce al mondo con i suoi 9″80. Ora non si fa altro che parlare di lui e sono moltissimi coloro che vogliono conoscere ogni dettaglio sulla sua vita, dal rapporto con la compagna Nicole ainumerosi tatuaggi che ha sul corpo. In quanti hanno notato che non si separa mai da una serie di gioielli scintillanti e lussuosi? Ecco qual è il loro prezzo.

Marcell Jacobs ha il Love Bracelet

Basta spulciare il profilo Instagram di Marcell Jacobs per capire che ha una grande passione per il lusso sfrenato. Abiti griffati, accessori da centinaia di euro, gioielli scintillanti e preziosi: questi sono solo alcuni dei dettagli che contraddistinguono il suo stile. Gli appassionati di moda di sicuro avranno notato al suo braccio uno dei monili più desiderati al mondo:,il Love Bracelet di Cartier. L'atleta ha scelto il modello tradizionale in oro giallo (uno dei più amati dalle star) e il suo prezzo è davvero da capogiro. Sul sito ufficiale della nota gioielleria viene infatti venduto a 6.900 euro.

Marcell Jacobs in campo con i bracciali preziosi

La passione per i diamanti di Marcell Jacobs

Ci sono però altri gioielli da cui Marcell non si separa mai per davvero. Durante le corse rinuncia al Love Bracelet di Cartier ma continua a indossare un completo prezioso e scintillante. Si tratta di collier e bracciale coordinati, entrambi in oro giallo con dei diamanti incastonati, spesso portati anche con un altro braccialetto più sottile sempre in oro bianco e diamanti. Non si sa se sono preziosi firmati ma è chiaro che, essendo tempestati di brillanti, devono valere una fortuna. Dopo la vittoria a Tokyo 2020 Marcell Jacobs si farà un altro regalo di lusso? L'unica cosa certa al momento è che sembra avere una vera e propria passione per i gioielli importanti.

