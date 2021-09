Marcell Jacobs, dalle Olimpiadi a Venezia: sul red carpet come un divo con la compagna Nicole Daza Dopo Tamberi, un altro campione olimpico a Venezia: Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, ha partecipato alla prima del film The Lest Duel. Per l’occasione ha indossato un completo blu notte con dettagli neri e ha sfilato sul red carpet mano nella mano con la compagna Nicole Daza, come due vere star.

A cura di Beatrice Manca

Dalle Olimpiadi di Tokyo alla Mostra del Cinema di Venezia 2021: il campione olimpico Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, ha calcato il red carpet del Lido mano nella mano con la compagna Nicole Daza. Questa volta però senza correre, anzi lasciandosi ammirare, fotografare, e scambiandosi qualche bacio per la gioia dei fotografi. Il primo red carpet della coppia è coordinato: lui in un completo blu notte, lei in un abito azzurro cangiante, tutto firmato Gucci.

Il campione Marcell Jacobs in blu scuro

Alla 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia non ci sono solo divi del cinema, attori e registi, ma anche sportivi e campioni olimpici: dopo la passerella di Gianmarco Tamberi è la volta di Marcell Jacobs, l'uomo più veloce del mondo, oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020. Il campione era ospite della prima del film The Last Duel di Ridley Scott e per l'occasione ha indossato un completo firmato Gucci. Si tratta di un tuxedo blu notte: giacca con revers in raso nero e pantaloni con banda laterale in raso nera. Camicia abbottonata e papillon: un look da vero divo.

Marcell Jacobs in Gucci

Nicole Daza con un vestito azzurro cangiante

Questo è il debutto ufficiale della coppia sul red carpet: anche Nicole Daza, la compagna del campione olimpico, ha indossato un abito Gucci con profonda scollatura a V e un drappeggio sulla gonna color azzurro cangiante. Daza ha completato il look con una pochette turchese ton-sur-ton e sandali argento con i listini intrecciati sul piede. Anche lei ha seguito il trend dei capelli "effetto bagnato" pettinandoli all'indietro: il wet look è decisamente tra le tendenze capelli da provare per l'autunno!

Leggi anche Che ci fa il Ken umano a Venezia? Rodrigo Alves sfila come un divo sul red carpet