Mara Venier in vacanza: al mare con borse in paglia e camicie hawaiane a colori Cosa c’è di meglio di una vacanza al mare dopo un anno di lavoro? Mara Venier si sta godendo un periodo di meritato relax a Forte dei Marmi prima di tornare con una nuova stagione di Domenica In. Sui social ha condiviso alcune foto in cui possiamo sbirciare il suo guardaroba estivo, colorato e sempre trendy.

A cura di Beatrice Manca

Mara Venier si sta godendo le meritate vacanze al mare dopo un intenso anno di lavoro e alcuni problemi di salute. Ora si trova a Forte dei Marmi in compagnia del marito Nicola Carraro e si lascia coccolare tra giornate in spiaggia e un buon Mojito al tramonto. La conduttrice televisiva è molto attiva sui social e dalle foto possiamo sbirciare il guardaroba estivo della conduttrice. Ora che ha riposto i tailleur e le bluse colorate (almeno fino al prossimo autunno, quando riprenderà una nuova stagione di Domenica In) per le vacanze al mare sfoggia un guardaroba coloratissimo: caftani, borse in paglia e camicie hawaiane, i must dell'estate 2021.

Mara Venier in spiaggia con la borsa con le frange

La popolare conduttrice televisiva in spiaggia sceglie un look colorato e chic: un leggerissimo caftano con un motivo blu, ideale per ripararsi dal sole con stile. Gli abiti a caftano, vaporosi e colorati, sono trai modelli must per l'estate 2021. Immancabili gli occhiali scuri, per riparare lo sguardo dal sole, e un accessorio colorato sui capelli. Ma il vero tocco da fashion victim è la maxi bag da mare con la frange: Mara Venier ha scelto un modello in rafia rossa firmato "La Milanesa" con i manici di bambù, pratica e capiente. La borsa Scooby Doo è in vendita sul sito del brand con prezzi che variano dai 209 ai 249 euro.

borsa con frange La Milanesa

Le camicie colorate di Mara Venier

In vacanza ci si può sbizzarrire con la leggerezza e con il colore: per la sera Mara Venier ha scelto di indossare una camicia con stampa hawaiana, con un motivo di palme fucsia su fondo giallo, abbinandola a un semplice paio di jeans. Le camicie hawaiane sono tornate prepotentemente di moda perché sono un simbolo universale di vacanze, resort e paradisi esotici. Il look ideale per sorseggiare un mojito in albergo al tramonto, facendo il pieno di energie prima di tornare a condurre il suo salotto televisivo della domenica.