Make up per Natale 2021: palette e rossetti da regalare

A cura di Federica Ambrogio

Se a Natale 2021 vuoi regalare cosmetici e make up oltre ai cofanetti natalizi dedicati al trucco puoi mettere sotto l'albero le ultime novità beauty e i prodotti best seller. Dalle nuove palette di ombretti ai mascara iconici, fino ai rossetti da utilizzare per il make up delle feste: saranno il regalo perfetto per la beauty addicted ma anche per la mamma che non esce mai di casa senza rossetto o per l'adolescente che sta iniziando a truccarsi. Abbiamo selezionato per te 20 idee regalo, dai pensierini ai regali di lusso: scoprile tutte nella gallery!

I rossetti da regalare a Natale 2021

Durante le feste non può mancare un tocco di rossetto rosso sulle labbra e quest'anno avrai l'imbarazzo della scelta per i tuoi regali di Natale, dai gloss fino ai rossetti in edizione limitata. Dolce & Gabbana per esempio propone Royal Gloss, un lucido per labbra disponibile sia nella variante rossa che in quella nude, dal colore ricco e dalla lucentezza estrema. Per chi ama i rossetti il regalo perfetto sarà invece il Rouge Allure di Chanel, il rossetto della Collezione n°5 in edizione limitata. Per un regalo di lusso potrai invece scegliere il Refillable Silky Satin gift set di Christian Louboutin, il rossetto ricaricabile contenuto in un grazioso cofanetto.

Chanel – Edizione limitata Collezione n°5

Palette ombretti e mascara da mettere sotto l'albero

Non solo rossetti, ma anche cosmetici dedicati al trucco occhi come le nuovissime palette di ombretti o i mascara più celebri. Per abbellire l'albero di Natale con un prodotto make up potrai regalare il mascara vegano dal volume estremo Go Big or Go Home di KVD Beauty contenuto in una scatolina da appendere all'albero. Da non perdere poi la nuova palette di ombretti di Urban Decay, la Naked Cyber Eyeshadow Palette che al suo interno contiene 12 ombretti dal finsh matte e luminoso nelle tonalità che vanno dai neutri agli argento. Anche Gucci Beauty lancia una nuova palette di ombretti, la Gucci Palette Beauté Des Yeux Floral eyeshadow palette, una lussuosa palette di ombretti dalla consistenza morbida che offre un'elevata resa cromatica dalla prima applicazione.

I cosmetici per il trucco viso da regalare a Natale

Dopo i rossetti e le palette di ombretti per il trucco occhi non potevano mancare i prodotti dedicati al viso. Charlotte Tillbury propone Nudegasm, una palette con 4 illuminanti perfetti per rendere radioso l'incarnato durante il periodo delle feste. Per chi ama i make up scintillanti sarà perfetto anche il Dior Forever Couture Luminizer di Dior, l'highlighter che offre un finish iridescente spettacolare, amplificando la luminosità del viso. Una vera chicca da mettere sotto l'albero è il Go Cushion di Valentino Beauty, il fondotinta cushion racchiuso in un pratico astuccio realizzato come fosse un accessorio della Maison Valentino Couture, impreziosito dal logo a V di Valentino.