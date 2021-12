Regali di Natale beauty 2021: i cofanetti make up più belli Regala un cofanetto make up a Natale! Dalle palette di ombretti ai set di rossetti fino ai kit di prodotti essenziali per il trucco: le idee più belle da mettere sotto l’albero.

A cura di Federica Ambrogio

I cofanetti make up sono uno dei regali più gettonati di sempre a Natale: da quelli essenziali da regalare alle giovanissime che iniziano a truccarsi ai prodotti must have più amati da una beauty addicted le idee dedicate alla bellezza da mettere sotto l'albero sono tantissime anche per questo Natale 2021, dai regali economici a quelli di lusso. Abbiamo selezionato per te 20 idee regalo beauty tra i cofanetti più belli: scoprile tutte nella gallery!

L'Oréal Paris – Bambi Oversized Kit

Un kit firmato L'Oréal Paris dedicato al trucco occhi, per chi ama uno sguardo in primo piano. Il set comprende il nuovo mascara Bambi Oversized per ciglia dal volume massimo e dalla lunghezza estrema che regalano uno sguardo magnetico e amplificato. Il mascara è accompagnato dall’eyeliner nero Perfect Slim by Superliner, super sottile, intenso e resistente all’acqua e dalla matita nera Le Khôl by Superliner, dal colore intenso e dal tratto estremamente preciso. Il tutto è racchiuso in un pratico beauty nero.

Tarte – Shape Tape™ Star Squad Conceal & Brighten Duo

Un duo perfetto per chi combatte da sempre contro le occhiaie e vuole uno sguardo fresco e riposato. Il kit contiene due dei correttori più celebri di Tarte, il Shape Tape nel comodo formato da viaggio: per coprire totalmente occhaie e imperfezioni, e il Glow Wand Shape Tape in formato da viaggio, il correttore illuminante per un effetto radioso che illumina senza segnare nè appesantire il contorno occhi.

Dior – Cofanetto Diorshow Pump ‘N’ Volume

Il kit perfetto per le feste natalizie per chi ama i make up essenziali ma d'effetto: il set firmato Dior contiene l'iconico mascara Diorshow Pump ‘N’ Volume HD che permette di regalare un volume XXL immediato alle ciglia e di definirle perfettamente, accompagnato dal nuovo rossetto Rouge Dior rosso e dal finish vellutato in formato mini. Uno dei rossetti più iconici del brand che viene reinventato con una formula trattamento floreale arricchita con estratti di peonia rossa e fiore di melograno.

MAC – Now You See Me Extra Dimension Eye Kit

Per chi ama avere uno sguardo intenso e magnetico è perfetto il kit di MAC contenuto in una pratica pochette da viaggio. Al suo interno sono contenuti due ombretti metallici Extra Dimension Eyeshadow, una matita Technakohl Liner e un mascara In Extreme Dimension Mascara.

Christian Louboutin – Lip Trio gift set

Per chi vuole sorprendere con un regalo beauty di lusso è perfetto il set di rossetti firmato Christian Louboutin. Il cofanetto contiene tre colorazioni dell'iconico rossetto, due in versione opaca e una in versione satinata. Il set è confezionato come se fosse un vero e proprio gioiello.