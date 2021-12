Regali di Natale 2021 per la figlia adolescente: kit pennelli, corsi di trucco e set skincare Primi passi nel mondo beauty? Regala un’esperienza con un’esperta per guidare tua figlia verso la routine più giusta per lei o i prodotti essenziali per il suo primo beauty case.

A cura di Federica Ambrogio

Se tua figlia si sta approcciando al mondo della bellezza il più bel regalo che puoi farle per questo Natale 2021 è un'esperienza beauty che le permetta di muovere i primi passi in autonomia per capire come prendersi cura di sé al meglio, di scoprire i prodotti adatti al proprio tipo di pelle e gli step essenziali per valorizzarsi con il make up. Vere e proprie coccole che la guideranno nella sua prima beauty routine in totale sicurezza. Le idee regalo però non si fermano qui. Tra i regali da mettere sotto l'albero per la figlia teenager che si sta avvicinando al mondo beauty ci sono anche kit di pennelli e set di prodotti essenziali per il make up: scoprili tutti nella gallery!

Corso di self make up

Truccarsi nel modo giusto non è sempre facile, soprattutto quando la pelle presenta problematiche come acne, sebo in eccesso o secchezza. Quando le teen ager si affacciano al mondo del make up per la prima volta spesso seguono i trend sul web, che non sempre però sono adatti alle loro esigenze e soprattutto sicuri. Per questo motivo se tua figlia è appassionata di make up potresti regalarle un corso di self make up da un professionista che strutturerà la lezione ad hoc in base alle esigenze di tua figlia, della sua età e delle sue caratteristiche per insegnarle quali prodotti non possono mancare nel suo beauty case, ma anche come applicare il make up nel modo corretto e come prendersi cura della pelle con una corretta detersione.

Un corso di self make up

Consulenza di armocromia

Da qualche tempo le consulenze di armocromia sono al centro dell'attenzione sui social e non solo: l'analisi dei colori permette di individuare la propria stagione e il proprio sottogruppo per capire quali sono i colori amici che valorizzano al meglio la persona, da utilizzare per l'abbigliamento ma anche per il trucco.

Consulenza di Armocromia – Immagine di Italian Image Institute, Rossella Migliaccio

Buono regalo nel tuo centro estetico di fiducia

Regala a tua figlia una coccola di bellezza nel tuo centro estetico di fiducia: un buono regalo in modo che possa essere lei stessa, guidata dall'estetista, a scegliere il tipo di trattamento che fa al caso suo tra massaggi, trattamenti viso, cerette e depilazione sopracciglia.

Un buono dalla tua estetista di fiducia

I prodotti essenziali per il suo beauty case

Questo Natale regala a tua figlia i prodotti essenziali per il suo primo beauty case. Tra i prodotti che non possono mancare c'è un kit di pennelli: è perfetto ad esempio l'Aquamarine Essential Brush Set di Nabla, con 8 pennelli per viso e occhi. Se tua figlia ama particolarmente truccare gli occhi il regalo ideale sarà il set make up occhi Get The Look Caramel di Huda Beauty composto dalla palette di ombretti e mascara, per creare un look occhi completo. Da non dimenticare poi la cura della pelle: per una detersione corretta sarà indispensabile il Kit doppia detersione di Veralab, che al suo interno contiene i tre prodotti iconici dell'Estetista Cinica: Olio Denso, Spumone e il panno in microfibra per completare la detersione. Scopri tutti i prodotti da regalare nella gallery!