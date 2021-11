Madonna, nuovo tatuaggio dopo le foto con i capezzoli in vista: il significato della scritta in ebraico Dopo aver sfidato la censura di Instagram con le foto in cui ha mostrato i capezzoli, Madonna ha fatto visita al tatuatore di fiducia. Il nuovo tatuaggio va a completare una trilogia e nasconde un significato molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Madonna è da sempre la regina delle provocazioni e di recente ha deciso di sfidare la censura di Instagram, posando con i capezzoli in vista sul suo profilo Instagram. Le foto chiaramente sono state rimosse poche ore dopo ma, nonostante ciò, la popstar è tornata a postarle in una versione più "pudica", ovvero con l'emoticon di un cuoricino sul seno. Dopo aver fatto non poco scalpore con la questione, è tornata sui social ma questa volta per mostrare il nuovo tatuaggio che va a completare una trilogia molto originale.

Madonna va dal tatuatore con i figli

Madonna è riuscita a trasformare la visita al tatuatore di fiducia in un'uscita di famiglia. Come si può notare dal video postato sui social, a farle compagnia mentre si lasciava decorare la pelle con l'inchiostro indelebile c'erano i figli David, Mercy James e le gemelle Stella ed Ester, che sono stati lieti di condividere con la mamma un momento tanto iconico. La regina del pop si è lasciata immortalare sul lettino con indosso un completo sportivo con pantaloni della tuta e crop top trasparente ma ad attirare le attenzioni del pubblico non è stato il look, quanto piuttosto la scritta che si è lasciata imprimere sulla parte interna del polso sinistro.

Il significato del nuovo tatuaggio di Madonna

Ora sulla pelle di Madonna compare un'originale scritta in ebraico che, come da lei stessa dichiarato, va a completare una "trilogia" (al fianco del tattoo ci sono infatti altre due sigle, una delle quali dedicata ai figli). Qual è il significato della parola che ha impresso sulla pelle? "Baciata" e nella didascalia ha lasciato intendere la simbologia nascosta scrivendo: "Ho completato la trilogia dei tatuaggi, ho scelto di farlo quest'anno. La vita è un viaggio per rimuovere lo spazio tra noi stessi e l'umanità". Avrà voluto dire che si sente "baciata" dalla fortuna per essere la mamma di dei figli tanto splendidi?