Madonna inganna la censura e mostra i capezzoli su Instagram: le foto sono il vero “Free the Nipple” La provocatoria popstar ha pubblicato una serie di foto a letto in biancheria intima, da cui spunta l’incubo dell’algoritmo di Instagram: un capezzolo.

A cura di Beatrice Manca

"Free the nipples", chiedevano a gran voce star e attivisti per protestare contro la censura dei capezzoli di Instagram. Tra hashtag e appelli è arrivata Madonna: la popstar, 63 anni, è passata dalle parole ai fatti e ha deciso di "aggirare" la censura di Instagram. La cantante di Material Girl, da sempre regina delle provocazioni, ha pubblicato una serie di foto a letto, con calze a rete e biancheria intima da cui spunta l'incubo dell'algoritmo di Instagram: un capezzolo. Ma come ha fatto a aggirare la censura del social network di casa Zuckerberg?

Il servizio di Madonna in lingerie

Per la popstar il tempo non sembra passare mai: Madonna ha da poco compiuto 63 anni (festeggiati con un grande party in Italia) ma ancora vanta un fisico scolpito e una pelle liscissima, merito forse più dei filtri che della sua beauty routine personalizzata. La cantante che negli anni Ottanta scandalizzò tutti rotolandosi di fronte alle telecamere in abito da sposa non ha perso certo il gusto della provocazione: su Instagram ha condiviso una serie di foto in cui è a letto, con lingerie nera, calze a rete e scarpe con il tacco firmate Christian Louboutin. Sopra di lei c'è un angioletto appeso alla parete, per accentuare il contrasto tra sacro e profano (da un'artista che sceglie il nome di Madonna ci aspettiamo questo e altro). Il viso, incorniciato da lunghi capelli biondi e lisci, è quello di una ventenne e le pose sono dichiaratamente provocanti: niente a cui i fan della cantante non siano abituati, a parte il capezzolo che esce con studiata nonchalance dal reggiseno. Nessuno si scandalizza più per un capezzolo, tranne forse l'algoritmo di Instagram: è quantomeno sorprendente che il sistema di moderazione non abbia censurato all'istante le foto come contenuto di nudo.

Madonna "inganna" la censura di Instagram sul nudo

A febbraio 2021 Instagram ha annunciato un cambio di politica sul nudo, impegnandosi a distinguere – a permettere – i contenuti di nudo legati a motivi di salute e benessere. Per esempio, ora sono stati permessi i post che mostrano il seno nell'atto dell'allattamento o per promuovere maggior consapevolezza del tumore. L'algoritmo però non è perfetto e anche il sistema di moderazione "impara" a distinguere tra i vari casi. Gli scatti di Madonna sembrano "ingannare" l'algoritmo: solo in una la popstar ha messo un cuoricino rosso "strategico" per coprire il seno che invece nelle altre foto è tutto ben visibile. Una possibile spiegazione è che sia solo questione di tempo tra le segnalazioni arrivate dagli utenti e la rimozione del contenuto. Una cosa però è certa: nell'eterna lotta tra nudo femminile e censura, finalmente un punto a favore del seno "libero".