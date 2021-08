Madonna indossa una corona di spilli: la stravaganza “bizantina” per il compleanno in Italia Com’è ormai sua abitudine da qualche anno, Madonna ha festeggiato i suoi 63 anni in Puglia, circondata dalla famiglia e dagli amici. Per l’occasione ha scelto un look unico, completato da una particolare corona che le avvolgeva il capo e il volto. Chi ha letto i Promessi Sposi si ricorderà la corona di spilli d’argento di Lucia Mondella, a raggiera: Madonna indossava un gioiello simile, ma più scintillante ed elaborato.

A cura di Beatrice Manca

La festa di compleanno di Madonna, foto di Instagram

La diva trasformista per eccellenza, Madonna, stupisce ancora. La cantante ha compiuto 63 anni e, dopo aver mostrato ai fan i regali ricevuti, ha festeggiato in Italia con un look a dir poco stravagante: un abito stampato, guanti in pizzo e…una corona con spille preziose. Un accessorio molto particolare, a metà tra una maschera e un diadema, che le cingeva il capo e il volto, e che è stato creato appositamente per lei. La popstar (che non dimostra affatto i suoi anni) sembrava uscita da un racconto orientale, un po' odalisca e un po' santa con l'aureola.

Madonna festeggia 63 anni

Il look di Madonna per la festa in Puglia

Com'è ormai sua abitudine da qualche anno, Madonna ha festeggiato il suo compleanno in Puglia, circondata dalla famiglia e dagli amici. Per l'occasione ha scelto un look stravagante e unico, creato grazie all'occhio sapiente della stylist Rita Melssen. La cantante indossava un abito aderente con le bretelline disegnato da Riccardo Tisci per Burberry, con una stampa colorata su fondo bianco e una profonda scollatura. Il look era completato da guanti di pizzo nero con le dita tagliate, calze a rete e scarpe con il tacco Miu Miu.

Madonna in un abito Burberry alla sua festa di compleanno

La corona di spilli di Madonna

Ma il vero colpo di scena erano i gioielli: una cascata di collane (tra cui una vistosa croce intarsiata di pietre preziose) bracciali e anelli con il suo nome. Nulla però in confronto all'accessorio che portava sul capo: una specie di diadema con brillanti e spille che le avvolgeva il viso, circondando le guance con due fili di pendenti. Chi ha letto i Promessi Sposi si ricorderà la corona di spilli d'argento di Lucia Mondella, a raggiera: Madonna indossava un gioiello simile, ma più scintillante ed elaborato. La corona, se così si può chiamare, è stata creata appositamente per lei da Rinaldy Yunardi, designer indonesiana che ha lavorato anche con Nicki Minaj, Mariah Carey e Dita Von Teese in passato.

Il gioiello creato da Rinaldy Yunardi

Nella sua decennale carriera Madonna ha saputo reinventarsi continuamente, rimanendo sempre sulla cresta dell'onda: iconici i suoi look anni Ottanta, con i ricci e le sopracciglia folte. Poi la svolta da diva, alla Marilyn, con le onde color platino e il celebre bustier firmato Jean Paul Gaultier. Per non parlare dei look "disco" dei primi anni Duemila e della svolta "dark" dei tempi di Frozen. L'ispirazione per questo ultimo look potrebbe arrivare addirittura dai mosaici bizantini, come ha scritto nella caption della foto: "Sotto l'influsso dell'impero bizantino…". Insomma, qualunque cosi indossi Madonna rimane sempre la regina del pop. Corona compresa.