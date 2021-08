Come fa Madonna a tenersi in forma a 63 anni? La routine della cantante tra cura del viso e workout Madonna ha compiuto 63 anni e ha festeggiato in grande stile in Puglia, ma il suo fisico non li dimostra. Al netto di filtri e luci studiate, la strabiliante forma di fisica di Madonna è anche merito della sua costanza: allenamenti quotidiani e una beauty routine seguita creata per lei dalla sua estetista personale.

A cura di Beatrice Manca

Da quarant'anni sul palcoscenico, Madonna è la vera regina del pop: negli anni ha trasformato continuamente il suo look eppure il tempo per lei sembra essersi fermato. La popstar ha appena spento 63 candeline, festeggiando in Puglia con un party da sogno, tra regali firmatie accessori stravaganti. A guardare le sue foto più recenti non sembra proprio che abbia già superato le sessanta primavere e anche sul palco vanta un fisico asciutto e tonico, scolpito da anni e anni di esercizio. Sui social il rischio del ritocco è sempre in agguato, ma la strabiliante forma di fisica di Madonna è anche merito della sua costanza: allenamenti quotidiani e una beauty routine seguita con precisione svizzera da un'estetista personale.

La skincare di Madonna

Quello che più colpisce delle ultime foto di Madonna è la sua pelle levigata e compatta. Certo, quando si guardano le foto su Instagram bisogna sempre fare la tara e considerare che spesso non rispecchiano fedelmente la realtà, tra luci studiate e filtri. Al netto di questo, Madonna ha conservato una pelle molto giovane grazie a una skincare routine studiata per lei da un dermatologo e dalla sua estetista personale, Tarin Graham, che lavora con lei da oltre dieci anni. Non solo: Graham ha creato addirittura una linea di prodotti che porta il suo nome. In un'intervista a W Magazine, Graham ha rivelato che Madonna è una vera e propria maniaca della cura della pelle e ogni giorno ripete gli step senza sgarrare: detersione, tonico, sieri a base di acido ialuronico, contorno occhi, idratante e crema con protezione solare. Ovviamente da soli i prodotti non bastano: regolarmente si sottopone a trattamenti all'ossigeno e sedute di microdermoabrasione.

L'allenamento di Madonna

Madonna negli anni Ottanta è diventata famosa per lo stile eclettico e anche per i workout estenuanti che le permettevano di ballare per ore sul palco. In particolare, si sottoponeva a sessioni di bike estreme e correva su e giù per cento scalini. Già da giovanissima si allenava per due ore al giorno, ogni giorno. La sua routine è cambiata con la nascita della figlia Lourdes: in quel momento ha scoperto lo yoga, una disciplina che non ha più abbandonato. Oggi alterna ancora allenamenti intensi a sessioni di yoga e pilates per mantenere i muscoli elastici. A 63 anni il momento di rilassarsi sembra non essere ancora arrivato!