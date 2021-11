Lulù Selassié senza trucco: com’è la principessa del GF Vip 6 prima del make-up Lulù Selassié è diventata famosa grazie ai make-up molto marcati sfoggiati al GF Vip 6 ma in quanti hanno mai visto il suo viso “al naturale”? Ci ha pensato lei stessa a soddisfare la curiosità dei fan, non avendo paura di mostrarsi senza trucco nella casa.

A cura di Valeria Paglionico

Il Grande Fratello Vip 6 è entrato nel pieno e i suoi protagonisti, anche coloro che erano praticamente sconosciuti prima del reality, sono riusciti ad attirare tutti i riflettori. Tra loro c'è Lulù Selassié, una delle sorelle principesse che partecipano al programma come concorrente unico, attualmente coinvolta in un "tira e molla" con Manuel Bortuzzo. Al di là della complicità con il nuotatore, si è parlato molto di lei per i ritocchini e per la passione per i make-up molto marcati. Com'è la principessa "al naturale"? Ecco le foto che mostrano l'incedibile trasformazione.

Lulù Selassié ama i make-up marcati

È inutile negarlo, uno dei momenti più attesi di ogni edizione del GF Vip è quello in cui le concorrenti rimangono senza trucco di fronte le telecamere. Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, sono solo alcune delle protagoniste di quest'anno che riescono a "trasformarsi" con il make-up. Lulù Selassié non si è mostrata quasi mai al naturale nella casa, basti pensare al fatto che porta sempre con lei una borsetta con dentro tutto il necessario per essere impeccabile in ogni momento. Addirittura nel corso delle dirette spesso, armata di pennello e cipria, non esita a ritoccare il look durante le pause.

Lulù Selassié senza trucco

La trasformazione di Lulù Selassié senza trucco

Di recente, però, le cose sono cambiate: sono emerse delle foto di Lulù nella casa del GF Vip in versione acqua e sapone e la differenza è evidente. Sebbene porti le ciglia finte, cosa che le permette di avere sempre uno sguardo intenso e profondo, senza rossetto, fondotinta e eye-liner sembra essere un'altra persona. I suoi capelli naturali, inoltre, non sono extra lisci, si serve regolarmente di spazzola e piastra per sfoggiare delle pieghe impeccabili sia nella quotidianità che in puntata.