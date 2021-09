Luisa Ranieri diva d’altri tempi a Venezia: sul red carpet sfoggia l’abito con la spallina scesa La mostra del cinema di Venezia prosegue con il suo parterre di star e ospiti vip. Sul red carpet della seconda serata splende Luisa Ranieri, protagonista del film di Sorrentino in concorso. L’attrice napoletana ha scelto un abito nero da diva lungo fino a terra, con maxispacco e schiena scoperta.

Tra i film più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia c'era sicuramente È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino in concorso. Protagonista l'attrice Luisa Ranieri, che ha incantato tutti sul red carpet della seconda serata accanto al marito Luca Zingaretti. Come una diva d'altri tempi ha scelto l'abito total black (colore molto gettonato anche sul red carpet inaugurale) con maxi spacco e ricami di paillettes. Per l'arrivo in Laguna aveva scelto un look total white, per poi passare a un completo sui toni del fucsia: ma per il tappeto rosso ha sfoggiato un abito che coniuga perfettamente eleganza e sensualità. A fare la differenza sono i dettagli, come la spallina morbidamente scesa su una spalla.

L'abito con maxi spacco di Luisa Ranieri

Tra le protagoniste del red carpet della seconda serata della Mostra del Cinema c'è sicuramente Luisa Ranieri in total black. L'attrice napoletana ha scelto un abito da diva firmato Versace, lungo fino a terra. L'abito le lasciava parte della schiena scoperta e la gonna era movimentata da un profondo spacco laterale. Ma la vera particolarità era la scollatura a forma di cuore, con una spallina "scesa" che creava un effetto monospalla. Un abito semplice ma di grande effetto, impreziosito da paillettes sulla gonna.

Luisa Ranieri in Versace

L'attrice ha scelto di rendere l'abito protagonista: niente gioielli né al collo né ai polsi. Ha tenuto solo un paio di orecchini dorati per illuminare il viso. Ai piedi, un paio di sandali con il tacco e listini minimal, dalla linea essenziale. Per completare l'effetto "diva d'altri tempi" ha pettinato i capelli all'indietro, in morbide onde, accentuando lo sguardo con uno smokey eyes sfumato.

i dettagli del look di Luisa Ranieri

Luisa Ranieri con il completo fucsia

Il guardaroba veneziano di Luisa Ranieri è costruito per contrasti: total white per l'arrivo in Laguna, nero per il red carpet e in colori accesi per il photocall. Per le foto di rito insieme al regista e al cast del film l'attrice infatti ha scelto di puntare sul colore: camicia fucsia leggermente sbottonata e pantaloni ton-sur-ton. Luisa Ranieri ha scelto di seguire il trend dei look monocromo, scegliendo una sola nuance dalla testa ai piedi, ma con un piccolo scarto di colore, quasi impercettibile, tra camicia e pantaloni: un dettaglio che rende tutto più chic. L'attrice napoletana incanta con l'eleganza della semplicità e l'attenzione ai dettagli.