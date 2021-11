Lorella Boccia con la tuta mimetica: “Mi sento un po’ Tomb Raider in versione mamma” Lorella Boccia sta condividendo coi follower i primi momenti da mamma. Nell’ultimo scatto, in cui si intravede la piccola Luce Althea, indossa una tuta mimetica a pancia scoperta, versione Lara Croft.

A cura di Giusy Dente

Instagram @boccialorella

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono diventati genitori per la prima volta. I due si sono detti sì l'1 giugno scorso, dopo tre anni di fidanzamento, a distanza di un anno e mezzo dalla proposta di matrimonio avvenuta durante un viaggio in Kenya. Tutti questi momenti sono stati testimoniati sui social dalla ballerina, che è seguitissima sin dagli esordi ad Amici, dove è stata una delle allieve più apprezzate dal pubblico e dagli insegnanti. Da lì da sua carriera è esplosa come danzatrice professionista e ha avuto modo di cimentarsi anche come conduttrice. La Boccia condivide molto della sua vita, professionale e privata dunque non poteva non rendere partecipi i suoi follower anche della maternità. Luce Althea è venuta al mondo il 21 ottobre: mamma e papà si stanno godendo i primi giorni con la loro bambina.

Lorella Boccia come Lara Croft

Lorella Boccia ha presentato a fan e follower la sua primogenita, Luce Althea. La bambina ha un doppio nome certamente originale, che nasconde significati simbolici molto particolari. Il travaglio è stato difficile, per la ballerina, che difatti si è presa una pausa dai social per riprendersi dalla comprensibile stanchezza, ma anche per godersi quel momento unicamente con la famiglia e le persone care. Poi ha tranquillizzato e ringraziato tutti per l'immenso amore da cui si è sentita circondata: "Stiamo vivendo un sogno" ha scritto su Instagram.

La neo mamma è raggiante: ha condiviso uno scatto assieme alla sua bambina, che si intravede nel passeggino. La moglie di Niccolò Presta indossa un outfit decisamente comodo e casual: è una tuta mimetica con la pancia scoperta, composta da pantaloni e crop top. "Mi sento un po' Tomb Raider in versione mamma" ha ironizzato la Boccia.