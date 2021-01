Lo sport fa bene. A ogni età. Lo dicono i pediatri, i medici di famiglia, gli ortopedici e i geriatri. Fare attività fisica è un toccasana per il corpo e per la mente. Qualunque sia la data di nascita segnata sulla vostra carta d'identità sappiate che esiste sicuramente uno sport adatto alle vostre esigenze. Basta saperlo scegliere tenendo conto appunto dell'età, del proprio stato di salute generale e delle proprie inclinazioni. "Fare sport due o tre volte a settimana serve al corpo, a sviluppare in maniera armonica il fisico (nel caso dei bambini) o a tenere in forma (se si tratta di adulti) le articolazioni. E poi serve alla mente, per scaricare le tensioni del lavoro e della vita quotidiana" ha spiegato a Fanpage.it il dottor Stefano Riboldi, ortopedico presso l'Istituto Clinico San Siro e medico sociale del Sanga Basket.

Lo sport ideale per i bambini

Per sviluppare al meglio tutto l'apparato motorio è importante iniziare a praticare sport sin da bambini. "Lo sport più adatto è sicuramente il nuoto perché prevede un lavoro globale della parte superiore e inferiore del corpo e sviluppa bene la capacità toracica". Ma il nuoto è un toccasana anche per la postura: "I bambini che vanno in piscina due o tre volte la settimana riescono a liberarsi di quella postura tipica accovacciata e un po' ricurva su sé stessa". Ma ci sono anche altre attività che favoriscono non solo lo sviluppo fisico ma anche quello mentale dei più piccoli, ovvero gli sport di squadra. I bambini imparano a stare in gruppo a confrontarsi e a sviluppare una sana competizione. "Calcetto, basket e tutte le attività di squadra fanno comprendere ai bambini l'importanza della condivisione di vittorie e sconfitte".

La corsa per gli sportivi over 40

A partire dai 30 in su, se la palestra non vi piace e avete intenzione di iniziare a praticare un nuovo sport, ma non sapete quale è quello più adatto a voi, la risposta è una. La corsa. "È lo sport che fa meglio (ovviamente parliamo di soggetti senza particolari problematiche). Si può fare nel parco sotto casa, in uno stadio, sul lungomare. D'estate e d'inverno". E per chi si preoccupa del fatto che fare jogging possa nuocere alle articolazioni il dottor Riboldi risponde dicendo che sta a noi decidere il livello di impatto. "Possiamo scegliere se correre un chilometro in 4 in 6 o in 10 minuti. Siamo noi a poter gestire i nostri movimenti". E poi ci sono le endorfine, sappiamo che praticando sport con regolarità, aumenta la produzione di quest'ormone in grado di migliorare il nostro benessere. "La corsa è perfetta perché non solo ci fa consumare di più dal punto di vista biologico ma perché ci scarica dalle tensioni della vita quotidiana e riesce ad alleggerirci mentalmente".

Tennis, zumba e golf

L'alternativa alla corsa può essere anche la camminata veloce o la north walking. Anche se non l'avete mai sentita nominare vi sarà capitato sicuramente di vedere per strada persone che camminano a passo svelto, avvalendosi di due racchette: "Si tratta di un'attività anche meno impattante per la schiena" suggerisce l'ortopedico. Per chi invece preferisce allenarsi in compagnia c'è anche il tennis: "Il consiglio però è cercare di non concentrare l'allenamento di tennis per qualche ora nel weekend, ma diluirlo durante tutto l'arco della settimana (un paio di volte magari), per non stressare troppo il nostro corpo". E poi c'è uno sport, decisamente meno diffuso, anzi diciamo pure di nicchia, che è meno ‘pigro' di quanto si possa immaginare: "Si tratta del golf. È uno sport di grande concentrazione, perfetto per le persone più adulte, che hanno bisogno di calma e di lentezza. E poi si cammina tanto: le 18 buche del campo sono molto distanti l'una dall'altra". Per le donne che hanno invece da poco superato i 5o e stanno iniziando ad avere le prime avvisaglie della menopausa, l'attività fisica ideale, oltre la corsa, è quella che si può svolgere in palestra: "Yoga e pilates o anche step e zumba – suggerisce l'ortopedico – In particolare queste due ultime attività, se si prendono con la giusta maniera e senza esagerare, si rivelano utili per mantenere attiva la circolazione e per far sì che il cuore lavori al meglio, spingendolo ogni volta un po' di più per funzionare al meglio".

Anziani: camminata, corsa e allungamenti

E se non avete mai praticato sport nella vostra vita, e avete superato i 70, niente è perduto. Per iniziare anche in questo caso c'è la camminata veloce. "Camminare all'aria aperta fa bene a tutte le età. Attenzione soltanto a evitare percorsi con troppi dislivelli: le discese ripide rischiano di essere particolarmente impegnative e logoranti dal punto di vista articolare". Infine yoga, pilates e ginnastica dolce sono tutte attività assolutamente consigliate: "Le attività di allungamento e di stretching sono perfette per mantenere sempre elastiche le articolazioni".