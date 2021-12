Lily Collins con la frangia: debutta col nuovo look per il lancio di Emily in Paris 2 Lily Collins ha incontrato l’Ambasciatore francese a Washington a poche settimane dal lancio della nuova stagione di Emily in Paris. Per l’occasione ha sfoggiato un elegante look total black, rivelando anche un taglio di capelli inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano solo 3 settimane al ritorno di Emily in Paris e sono già moltissimi coloro che non vedono l'ora di ammirare la loro icona di stile ancora una volta su Netflix. Negli giorni scorsi sono state rilasciate alcune immagini esclusive e, a giudicare dai look sfoggiati dalla protagonista, anche la seconda stagione sarà all'insegna del glamour. Ieri sera una parte del cast ha incontrato l'ambasciatore francese a Washington in vista del lancio della serie e ad attirare tutti i riflettori è stata Lily Collins, alias Emily Cooper, che per l'occasione ha sfoggiato un hair look inedito capace di esaltare tutta la sua innata bellezza.

Lily Collins in nero per l'incontro con l'ambasciatore francese

Lily Collins, Ashley Park, William Abadie e il creatore della serie Darren Star hanno celebrato il lancio della seconda stagione di Emily in Paris incontrando l'ambasciatore francese degli Stati Uniti, Philippe Etienne. Per un evento tanto importante, l'attrice che interpreta la protagonista Emily non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha puntato sull'eleganza del total black, sfoggiando un completo con crop top a maniche lunghe e una maxi gonna di raso, un modello al ginocchio con un mini spacco frontale e un enorme fiocco intorno alla vita. Per completare il tutto ha scelto un paio di collant velati e dei sandali total black con tacco e plateau.

Emily in Paris in nero per l’incontro con l’Ambasciatore

La nuova frangia a tendina di Lily Collins

La vera novità nel look della Collins, però, sono i capelli: dopo aver sconvolto tutti con il pixie cut biondo ossigenato (probabilmente una parrucca), è tornata alle origini ma con un tocco di originalità. Ha ancora una volta sfoggiato una chioma lunga color cioccolato, aggiungendo una frangia a tendina portata leggermente aperta sulla fronte. Ha optato per una piega leggermente ondulata, rendendo così l'acconciatura ancora più sbarazzina. A questo punto, dunque, non resta che aspettare il debutto della seconda stagione di Emily in Paris, certi del fatto che ancora una volta sarà super glamour.