Lily Collins, addio ai capelli lunghi e scuri di Emily in Paris: ora sfoggia un pixie cut biondo Lily Collins, l’attrice di Emily in Paris, ha detto addio al look sfoggiato nella nota serie. L’attrice ha cambiato acconciatura in modo drastico: ora non ha più i capelli lunghi e scuri, sfoggia un pixie cut cortissimo in biondo platino.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate la serie di Netflix Emily in Paris che ha letteralmente spopolato all'inizio del 2020? A ricoprire i panni della protagonista era Lily Collin, la figlia di Phil Collins, diventata una delle star più amate al mondo grazie ai suoi look glamour e alla sua passione per la moda. Nell'attesa che venga lanciata la seconda stagione (in arrivo sulla piattaforma streaming a fine dicembre), è stata proprio quest'ultima fare una strepitosa sorpresa ai fan. Lily, alias Emily, ha cambiato look in modo drastico, apparendo decisamente irriconoscibile sui social: ecco la sua nuova acconciatura.

Lily Collins con i capelli cortissimi

Tutti associano Emily Cooper, la protagonista di Emily in Paris interpretata da Lily Collins, ai suoi iconici capelli lunghi e fluenti in castano scuro ma ora le cose sono cambiate: l'attrice ci ha dato un taglio, cambiando pettinatura in modo radicale. Complice un servizio fotografico realizzato per l'edizione britannica della rivista Elle, ha detto addio alla chioma mora e ha provato un'audace tintura biondo platino con delle sfumature ghiaccio. Ha inoltre modificato drasticamente anche il taglio, lasciandosi alle spalle le lunghezze extra per sfoggiare uno sbarazzino pixie cut. Certo, ha ancora le sopracciglia scure che creano un evidente effetto "a contrasto", ma è chiaro che sta benissimo anche in questa nuova versione.

Il pixie cut effetto spettinato di Lily Collins

Chi ha firmato il cambio look di Lily Collins? L'hair stylist Danny Kasirye, che ha optato per una piega dall'effetto spettinato come impone il trend del momento. L'attrice ha voluto ringraziare personalmente sui social dicendo: "Grazie per aver realizzato i miei sogni biondo platino. Non vedo l'ora di scoprire la nostra prossima trasformazione". Nelle prossime stagioni di Emily in Paris apparirà con una chioma rivoluzionata? L'unica cosa certa è che riesce a essere meravigliosa in ogni versione. In quante prenderanno ispirazione dalla sua nuova acconciatura punk per aggiungere un tocco audace alla stagione invernale?