I look di Emily in Paris 2: Lily Collins “copia” Alessandra Amoroso con il vestito a fiori e pois Emily in Paris sta per tornare, più chic e griffata che mai: nel suo guardaroba c’è anche un abito “vacanziero” dall’aria molto familiare…

A cura di Beatrice Manca

foto di Emily in Paris 2 (Netflix Media Center) e Alessandra Amoroso (Radio Norba via Instagram)

Emily in Paris sta per tornare: Netflix ha condiviso il trailer del secondo capitolo della serie tv che racconta le vicende di una ragazza americana, Emily Cooper, a Parigi. Tra amore, amicizie e carriera un posto speciale nella serie è quello occupato dalla moda: Lily Collins, l'attrice protagonista della serie, sfoggia abiti coloratissimi e accessori firmati, trasformandosi in una parigina da manuale. Non a caso il colosso dello streaming ha annunciato che i look di Emily saranno messi in vendita online. Manca meno di un mese all'uscita della seconda stagione e le fan non stanno più nella pelle: ecco qualche anticipazione dei look, incluso un abito patchwork "preso in prestito" dal guardaroba di Alessandra Amoroso…

I look griffati di Emily in Paris 2

La serie Emily in Paris ha avuto successo in tutto il mondo, ma ha attirato anche moltissime critiche: lo show è stato accusato di cavalcare i cliché e di restituire un'immagine stereotipata di Parigi e dei francesi. Quello che però ha messo tutti d'accordo è il guardaroba infinito della protagonista: abiti da sera, baschi, blazer, borse griffate e tacchi vertiginosi. Nella seconda stagione i costumisti non hanno intenzione di deludere le aspettative: nelle prime immagini vediamo Emily con abiti retrò, stampe a cuori, eleganti cappe e soprabiti firmati. I suoi accessori preferiti? Maxi stivali con il tacco e tanti, tantissimi "bucket hat", i cappelli da pescatore tornati di moda negli ultimi anni.

Emily in Paris 2, Courtesy of Netflix Media Center

L'abito patchwork di Emily in Paris e Alessandra Amoroso

Tra i look che si vedono nel trailer e nelle prime foto dal set c'è un abito che è balzato all'occhio delle appassionate di moda: in una scena "estiva" Emily Cooper sfoggia un minidress a fiori e pois, abbinato a un cappello da pescatore bianco e nero e a sandali con la zeppa rossi. Il perfetto look vacanziero porta una firma italiana: è un abito Dolce&Gabbana della collezione Primavera/Estate 2021.

Emily in Paris in Dolce&Gabbana

Se vi sembra di averlo già visto è perché un'altra star l'ha sfoggiato in televisione: Alessandra Amoroso ha indossato l'abito patchwork sul palco di Battiti Live, la rassegna musicale estiva organizzata da Radio Norba, abbinandolo a sandali Dolce&Gabbana decorati con un motivo di farfalle. Non resta che aspettare il 22 dicembre per scoprire il nuovo (favoloso) guardaroba di Emily!