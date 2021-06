Meghan Markle e il principe Harry hanno avuto la loro seconda figlia e, nonostante da quasi due anni si siano "separati" dalla Royal Family, la notizia ha fatto il giro del mondo proprio come se si trattasse di una erede al trono diretta. Al momento non ha titoli ma è stata inserita nella linea di successione, dunque, non appena Carlo sarà re, lei diventerà principessa. È stato soprattutto il suo nome ad attirare l'attenzione dei media internazionali, visto che si ispira proprio alla tradizione Windsor. La neonata si chiama Lilibet Diana, dunque come la regina e la compianta principessa mamma di Harry, ma la cosa che in pochi sanno è che questa scelta nasconde anche un riferimento alla nonna materna Doria Ragland.

Doria Raglad chiamava Meghan "fiore" da bambina

Fino ad oggi abbiamo sempre creduto che il nome Lilibeth Diana nascondesse solo dei riferimenti ai Royals ma la verità è che anche Meghan Markle non ha rinunciato a degli omaggi familiari. Lilibet non è solo un vezzeggiativo con cui il principe Filippo chiamava la regina, è anche un omaggio a Doria Ragland. La sua abbreviazione è Lili, parola che in inglese significa "giglio", coincidenza che sarebbe tutt'altro che casuale. La mamma di Meghan, infatti, era solita chiamarla "fiore" quando era piccola e a quanto pare anche a Lilibet capiterà la stessa cosa. Il giglio, inoltre, era nel bouquet di nozze della Markle, che fin dal matrimonio ha trovato un modo dolcissimo e romantico per rendere omaggio alla sua famiglia.

La polemica sul nome Lilibet Diana

La regina Elisabetta II ha approvato personalmente la scelta del nome di Baby Sussex? Secondo i malpensanti, assolutamente no, anzi, si sarebbe indignata non poco nel vedere il suo vezzeggiativo privato fare il giro dei media internazionali. Negli ultimi giorni, però, sarebbe emersa una verità decisamente diversa: la coppia avrebbe informato la Royal Family prima ancora che la piccola venisse al mondo. Come saranno andate davvero le cose? Stando alla discrezione con cui i Windsor affrontano simili questioni, probabilmente continuerà a essere a lungo uno dei segreti di corte.