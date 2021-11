Letizia di Spagna regina di eleganza: accoglie Sergio Mattarella in abito da sera e tiara di diamanti Letizia di Spagna ha incontrato Sergio Mattarella. Per la cena di gala ha indossato un abito da sera di una Maison italiana e i gioielli della collezione reale.

A cura di Giusy Dente

in foto: Letizia di Spagna alla cena di gala in onore di Sergio Mattarella

Letizia e Felipe di Spagna hanno accolto a Madrid Sergio Mattarella e sua figlia Laura, in visita di Stato nel Paese. Per lui si tratta dell'ultimo impegno all'estero del mandato, necessario per accertarsi dei rapporti tra Roma e Madrid. Per l'occasione la regina ha sfoggiato due look, entrambi perfetti per l'occasione, uno da giorno e uno da sera. Il primo è un outfit in parte già visto. Anche Letizia di Spagna, infatti, come Kate Middleton, è solita riproporre gli stessi capi più volte, contro ogni tipo di spreco e quando possibile opta per il low cost. Uno dei suoi capi must è un tailleur rosso indossato ben cinque volte! Insomma, è una vera regina del riciclo.

Letizia di Spagna ricicla il look nude

Letizia di Spagna ha ripescato dal guardaroba una cappa di Hugo Boss già sfoggiata in passato, per accogliere Sergio Mattarella a Madrid. L'aveva indossata nel 2017, in occasione dell'apertura della mostra Budapest Masterpieces. Dal Rinascimento all’avanguardia al Museo Thyssen-Bornemisza. Stavolta l'ha abbinata a un abito in tweed, décolleté Magrit dello stesso colore, borsa rigida Furla (omaggio al Made in Italy) e orecchini Plumme di Chanel. La regina si è cambiata d'abito per la seconda parte della giornata, la cena di Stato offerta dal re Filippo VI nel palazzo Reale di Madrid.

in foto: Letizia di Spagna riceve Sergio Mattarella e la figlia Laura al Palazzo Reale

Letizia di Spagna, elegantissima in abito da sera

Per l’incontro con Sergio Mattarella, Letizia di Spagna ha dato il meglio di sé in quanto a stile, come era prevedibile. La sovrana si è sempre distinta per eleganza in tutte le occasioni ufficiali, stupendo tutti con il suo portamento regale. Stavolta la scelta è un evidente omaggio alla moda Made in Italy: un abito Armani dalla linea molto semplice, che lascia scoperte le braccia scolpite della 49enne.

in foto: letizia di Spagna in Armani

Lo ha impreziosito con gioielli dal valore inestimabile. Occhi puntati in particolare modo sulla tiara, la Queen Maria Christina’s Diamond and Pearl Loop Tiara. È la più famosa della collezione di gioielli della famiglia reale spagnola, anche una delle più grandi, composta interamente da perle e 30 diamanti incastonati nel platino. Solo le regine possono indossarla.

in foto: Letizia di Spagna e Sergio Mattarella

Fu realizzata da Cartier a fine Ottocento: era il regalo di re Alfonso XII alla futura moglie, l’Arciduchessa d’Austria Maria Cristina. Per completare il tutto, ha aggiunto la Queen Sofia’s Gray Pearl Brooch. Questa spilla preziosissima fa parte della collezione di gioielli reali spagnoli che passa di monarca in monarca. Quando il re Felipe VI è diventato re (nel 2014) li ha ereditati sua moglie, la regina Letizia. È una spilla con una grossa perla grigia al centro circondata da diamanti, con un'ulteriore perla a goccia pendente. È uno dei gioielli maggiormente usati dalla regina Sofia, prima di lei.