Leonor di Spagna comincia la scuola per futuri re: vivrà lontana dalla famiglia e andrà a letto alle 22 Leonor di Spagna si sta preparando per la sua futura vita da regina. Oggi ha cominciato a frequentare un esclusivo college destinato agli eredi al trono di tutta Europa: a partire da questo momento vivrà lontana dalla famiglia e andrà a letto alle 22 ogni sera.

A cura di Valeria Paglionico

Quando si pensa a una Royal Family europea vengono in mente subito titoli, privilegi e lusso: la verità, però, è che non sempre la vita di corte è così desiderabile come siamo abituati a credere. Per diventare re, ad esempio, bisogna cominciare a seguire un preciso programma fin da piccolissimi. A dimostrarlo non è stato solo Baby George, al quale a soli 8 anni è stato riservato un preciso programma formativo, ma anche Leonor di Spagna, la prima figlia del re Felipe VI e Letizia Ortiz. Questo nuovo anno scolastico è davvero speciale per lei: è infatti il primo in cui frequenta una scuola pensata ad hoc per futuri sovrani.

Leonor vivrà lontana dalla famiglia per 2 anni

Leonor di Spagna ha dato il via a una nuova fase della sua vita, quella in cui comincia a prepararsi alla futura vita da regina. Oggi è infatti il suo primo giorno nel prestigioso college UWC Atlantic College, una esclusiva scuola gallese che sorge nel castello di San Donato nella Contea di Vale of Glamorgandove, che è stata dedicata ai giovanissimi eredi al trono. Nei prossimi due anni la figlia di Felipe e Letizia vivrà nel Regno Unito, dunque lontana dalla famiglia, e passerà le giornate alle prese con una routine accademica diversa dal "normale". Il metodo educativo seguito sarà quello del professore Kurt Hahn, il fondatore dell'istituto, che ha ideato un preciso programma da far seguire ai ragazzi che vogliono avere un ruolo impattante e decisivo nel mondo.

Nella scuola per futuri sovrani si va a dormire alle 22

La principessa spagnola non ha potuto portare più di due valigie con lei, dormirà infatti con altre tre studentesse per i prossimi 2 anni e non avrà un armadio tutto suo in camera. Al di là delle classiche lezioni, la futura sovrana dovrà dedicarsi anche a servizi per la comunità, sport e attività ricreative. La cena verrà servita alle 6 del pomeriggio, mentre si andrà a dormire alle 22. Sebbene si tratti di un nuovo e difficile percorso, Leonor sembra non avere assolutamente paura, anzi si sente super emozionata (non a caso la ragazzina è conosciuta per il suo "carattere d'acciaio). Chi ci sarà a farle compagnia tra i banchi del college "reale"? Un'altra coetanea aristocratica, Alexia d’Olanda, seconda figlia dei sovrani dei Paesi Bassi Willem Alexander e Máxima.