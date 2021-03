Leonor di Spagna, la primogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, ha solo 15 anni ma sa già tutto quello che succederà nel suo futuro: un giorno diventerà regina del paese, prendendo il posto del papà. Per arrivare a ricoprire la carica in modo impeccabile, ha cominciato a prepararsi fin da ora. Nell'attesa di iniziare a frequentare un college per sole principesse la prossima estate, ieri ha fatto la sua prima prova da sovrana, prendendo parte a un evento ufficiale senza i genitori. La 15enne ha partecipato al 30esimo anniversario dell'Instituto Cervantes di Madrid e per l'occasione ha curato il look nei minimi dettagli, apparendo elegante, bon-ton e sbarazzina proprio come richiesto dal protocollo per una giovanissima principessa.

Leonor di Spagna, la prima volta in pubblico senza genitori

Il 24 marzo è stato un giorno importante per Leonor di Spagna: ha partecipato per la prima volta a un appuntamento ufficiale da sola, rappresentando il paese in qualità di futura regina. Nonostante abbia solo 15 anni, ha dimostrato di essere già perfetta per ricoprire questo ruolo. È arrivata all'Instituto Cervantes di Madrid elegante ed emozionata, salutando i presenti con la mano sul cuore (come imposto dalle restrizioni anti-Coronavirus), non togliendo mai la mascherina d'ordinanza e parlando ai presenti con estrema sicurezza. È chiaro, dunque, che, oltre a essere ormai abituata alla popolarità, si sente prontissima per lanciarsi in questa nuova carriera di futura regina.

in foto: Leonor di Spagna per la prima volta in pubblico senza genitori

Il vestito a balze di Leonor di Spagna

Leonor poteva mai rinunciare a un look curato nei minimi dettagli per un'occasione tanto importante? Assolutamente no e per andare "sul sicuro" si è ispirata alla mamma Letizia: la principessa ha infatti puntato su un outfit riciclato e low-cost. Si è presentata in pubblico con un minidress bon-ton decorato con dei micro pallini, un modello di chiffon firmato Poète con la gonna a balze, il collo alla coreana e le maniche lunghe, lo stesso che aveva già indossato nel 2020 durante i Princesa de Asturias. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand il vestito è attualmente sold-out ma delle varianti simili non costano più di 50 euro (e vengono vendute spesso a cifre scontate). Per completare il tutto la principessa ha scelto dei décolleté di velluto nero con il tacco basso firmati Pretty Ballerinas e ha poi tenuto i capelli sciolti e ondulati. Insomma, quando si parla di eleganza, la 15enne è già regina di stile.