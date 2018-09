Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto, in Sicilia, diventando ufficialmente marito e moglie. Oltre agli invitati noti, alla cerimonia di nozze non poteva mancare Leone, il primogenito della coppia che ha da poco compiuto 5 mesi. E' arrivato alla cerimonia in braccio alla nonna Marida Del Guardo e ha sfoggiato un look elegantissimo e impeccabile proprio come i genitori: ecco cosa ha indossato il piccolo di casa Ferragnez.

Il look di Leone per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez si sono sposati a Noto, diventando protagonisti di un momento davvero emozionante. Dimora delle Balze, la location scelta per la cerimonia, è stata decorata con fiori colorati e con la ruota panoramica che tutti attendevano, rendendo l'atmosfera davvero romantica. La sposa è apparsa meravigliosa in un abito Dior con il corpetto di pizzo e la gonna di tulle, mentre Fedez ha preferito non indossare la cravatta, ma l'invitato che tutti attendevano era in assoluto il piccolo Leone. Il primogenito della coppia è arrivato in braccio alla nonna Marina del Guardo, che ha indossato un lungo abito verde di Alberta Ferretti, ed è apparso più elegante che mai. Il bimbo ha infatti sfoggiato una camicia bianca e un pantalone classico blu, completando il tutto con delle bretelle e delle scarpine bianche. Certo, non ha mai abbandonato l'espressione imbronciata che lo ha sempre contraddistinto ma, dopo che i genitori hanno pronunciato il fatidico sì, è tornato tra le braccia del papà, che non ha potuto fare a meno di baciarlo dolcemente. Insomma, anche per il piccolo Leone la giornata di oggi è stata davvero speciale: cambierà look per il ricevimento delle prossime ore?