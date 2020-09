Heidi Klum non è solo una delle modelle più belle e richieste al mondo, è anche una mamma amorevole e lo ha dimostrato di recente sui social. Dopo le innumerevoli foto sexy condivise negli ultimi tempi, da quella in versione sauvage con il look leopardato a quella completamente nuda, qualche giorno fa si è immortalata alle prese con il suo "nuovo lavoro". Per il bene della figlia Leni, la primogenita nata dalla relazione con Flavio Briatore e adottata da Seal, ex marito della top, quest'ultima si è trasformata in un'istruttrice di guida. Lo scorso maggio, infatti, la ragazzina ha compiuto 16 anni, età in cui in America è possibile conseguire la patente, e ha pensato bene di prendere lezioni dalla mamma.

Leni, la figlia di Heidi Klum impara a guidare

Insieme le due si sono scattate un dolcissimo selfie nel quale Heidi è in primo piano sorridente con i capelli sciolti e indosso degli occhiali da sole e una t-shirt a righe, mentre Leni è al volante con l'espressione un tantino impaurita. Nella didascalia c'è scritto semplicemente "Saturday driving", ovvero "Domenica alla guida" con tanto di due emoticon, la prima preoccupata, la seconda a forma di cuore. Anche se la figlia di Briatore è fuori fuoco, è evidente che somiglia in modo impressionante alla madre top, ha i suoi stessi lunghi capelli biondi e il suo stesso fascino mozzafiato. Insomma, le due sembrano essere più unite che mai, anche se attualmente è in corso un processo con il padre adottivo Seal, che ha chiesto la custodia dei figli dopo che Heidi ha rivelato di volersi trasferire in Germania per lavoro. Per il momento, però, la piccola Leni si gode il tempo trascorso con la mamma e non potrebbe essere più felice.