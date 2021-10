Lena Dunham ancora vittima di body shaming: “Quando smetteremo di credere che magrezza è felicità?” A sorpresa e in gran segreto Lena Dunham ha sposato il musicista Luis Felber. Nelle foto del matrimonio molti haters si sono soffermati sull’aspetto fisico dell’attrice e sceneggiatrice, più volte vittima di body shaming. Ha però deciso di non restare indifferente a quelle parole crudeli e ha lanciato un messaggio, rivolto soprattutto a chi è nella sua stessa situazione, per ribadire che non serve la magrezza per essere felici.

A cura di Giusy Dente

Lena Dunham

Quanto ha a che fare la magrezza con la bellezza? E quanto queste a loro volta incidono sulla felicità? Queste associazioni di idee, che la società e i social tramandano come insindacabili, restituiscono invece il quadro di un mondo superficiale, dove l'apparenza vale più della sostanza. Non tutti, però, sono disposti a perdere se stessi in nome di un pungo di like, o per entrare nella taglia 42. Ed è questo il caso di Lena Dunham, star e creatrice di Girls, che continuamente è bersaglio di body shaming, ma non smette mai di ribadire che il suo corpo non le ha mai impedito nulla, tantomeno il raggiungimento della felicità.

Lena Dunham vittima di body shaming

Lena Dunham ha sposato lo scorso 25 settembre il musicista Luis Felber, sfoggiando tre diversi abiti bianchi personalizzati. A distanza di qualche giorno, ha espresso il rammarico per alcuni commenti ricevuti sotto le foto condivise in rete e pubblicate dai magazine. Si è presa del tempo per riflettere, tempo che ha dedicato unicamente a se stessa e a suo marito, ma non ha potuto gettarsi alle spalle con indifferenza certe parole, che inevitabilmente le sono balzate all'occhio. Per questo ha deciso di commentarle, in un lungo post pubblicato su Instagram. Il filo conduttore delle critiche ricevute era nuovamente il suo corpo, quel corpo che sin dall'inizio della sua carriera sembra essere l'unico focus su cui concentrarsi. E così è stato anche in merito al giorno del matrimonio, quando in tanti si sono soffermati unicamente sull'aspetto fisico della 35ene, per evidenziarne il cambiamento. "Lena ha mangiato il cast di Girls: non è proprio una bella battuta" ha fatto notare.

Lena Dunham

Lena Dunham, felice anche senza la taglia 42

"Dovrei in qualche modo vergognarmi perché il mio corpo è cambiato dall'ultima volta che sono stata in televisione": era questo il tenore dei commenti ricevuti da Lena Dunham. "Quando smetteremo di credere che magrezza è salute/felicità?" si è chiesta, preoccupata da queste attenzioni costanti che attira il suo corpo, sia quando dimagrisce che ancora di più quando riprende peso. Sono tra l'altro oscillazioni del tutto naturali per lei, anche se molti non lo sanno: "La perdita di peso può essere il risultato di un cambiamento positivo nelle abitudini, ma indovinate un po'? Si può anche aumentare di peso. Le foto a cui vengo confrontata sono di quando ero in una dipendenza attiva con una malattia non diagnosticata".

L'attrice infatti nel 2018 ha sviluppato un disturbo da stress post-traumatico dopo un'isterectomia totale, necessaria a causa dell'endometriosi: le pillole erano il suo modo per far fronte all'ansia. Ora è sobria, ma ha scoperto di avere la sindrome di Ehlers-Danlos, una malattia cronica che colpisce i tessuti connettivi che sostengono la pelle, le ossa, i vasi sanguigni e molti altri organi. La salute è importantissima per lei, ne ha compreso pienamente il valore: ora sa nella vita non è tutto riconducibile al solo successo, ma neppure unicamente all'aspetto fisico.