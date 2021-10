Le nuove onde morbide di Kate Middleton: la preparazione alla vita da regina parte dai capelli Kate Middleton ha rivoluzionato il suo hair look. Si è fatta crescere i capelli e ha modificato anche l’acconciatura: ha detto addio ai boccoli definiti e voluminosi, ora sfoggia delle super naturali onde naturali. Il motivo di questo cambiamento? Sarebbe legato alla sua futura vita da regina.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton non è semplicemente la moglie dell'erede al trono inglese, il principe William, è anche un'indiscussa icona di bellezza e di stile capace di imporre mode e tendenze a livello internazionale. Nonostante il numero dei contagi da Covid-19 stia tornando a preoccupare in Gran Bretagna, lei continua a partecipare a diversi eventi ufficiali in presenza: lo ha fatto all'inizio della settimana quando ha incantato tutti con un abito "riciclato" di 10 anni fa ed è apparsa nuovamente in pubblico nelle ultime ore, anticipando il Natale in total red. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan più incalliti? La Duchessa ha cambiato hair look, lanciando le cosiddette "onde diagonali".

Kate Middleton sfoggia le natural waves

Siamo sempre stati abituati a vedere Kate Middleton con dei capelli impeccabili dall'effetto iper-glossato o con dei boccoli molto definiti con punte ricce e arrotondate. Da qualche tempo a questa parte, però, le cose sono cambiate e sempre più spesso sfoggia delle splendide onde "diagonali". La Duchessa si è fatta crescere la chioma, ora le arriva ben oltre le spalle e di conseguenza ha dovuto rivoluzionare l'hair style. Sarà perché i capelli più lunghi sono anche più pesanti o perché semplicemente aveva voglia di novità, ma la cosa certa è che le sue waves sono trasversali, ovvero dalla forma "a S" decisamante più rilassata rispetto al solito. Così facendo, ha dato spazio a uno stile più naturale che risulta essere facilmente "imitabile" da tutte coloro che vogliono vantare una chioma da principessa.

Le nuove onde diagonali di Kate Middleton

Perché Kate Middleton ha cambiato hair look

Il motivo per cui Kate ha cambiato hair look? Secondo i fan si tratta di una scelta messa in atto tutt'altro per caso. La moglie di William sa bene che un giorno ricoprirà il ruolo di regina consorte e sta già cominciando a prepararsi. La cosa che solo in pochi avrebbero immaginato è che la rivoluzione sarebbe partita dai capelli: la Middleton con il suo stile più naturale intente mostrarsi "vicina" ai sudditi, così da dimostrare a tutti che non si sente una celebrity hollywoodiana ma una donna assolutamente "normale". Le sue onde a saetta possono essere riprodotte da chiunque a casa con un comune arricciacapelli, a prova del fatto che il suo obiettivo è diventare la "principessa del popolo".