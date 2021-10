Kate Middleton incanta in rosso fuoco: anticipa il Natale con il look monocromatico Kate Middleton ha lanciato a Londra la campagna Taking Action on Addiction e per l’occasione è apparsa in pubblico con un look “natalizio”. La Duchessa ha indossato un adorabile completo in rosso fuoco, incantando tutti con la sua innata eleganza.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton è tornata a lavorare a pieno ritmo e, nonostante in Gran Bretagna il numero dei contagi da Covid-19 sia di nuovo in aumento, continua a partecipare in presenza ai numerosi eventi ufficiali in programma. Nelle ultime ore ha ricoperto i panni di madrina nel progetto Forward Trust e ha lanciato a Londra Taking Action on Addiction, una campagna benefica per aiutare chi è affetto da una dipendenza. Per un'occasione tanto speciale poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda? Assolutamente no e ha pensato bene di "anticipare" il Natale con un sofisticato ed elegante look rosso fuoco.

Il look "natalizio" di Kate Middleton

L'ultima volta che era apparsa in pubblico aveva riciclato un abito di 10 anni fa, dando prova di non essere affatto cambiata nonostante il passare del tempo, oggi ritroviamo Kate Middleton in un'elegantissima versione "natalizia". Sebbene manchino ancora una sessantina di giorni all'inizio delle feste, la Duchessa di Cambridge ha anticipato i tempi e ha sfoggiato un adorabile look total red che di sicuro in molte imiteranno durante il prossimo dicembre. Ha abbinato una gonna plissettata alla caviglia di Christopher Kane a un maglioncino aderente a vita alta di Ralph Lauren, tutto in rosso fuoco.

Kate Middleton in total red

Gli accessori sono a contrasto

Nonostante il look fosse tutto in rosso, la Middleton ha "stemperato" la nuance con degli accessori a contrasto ma in un colore neutro, il nude che va nel tabacco. Ha indossato dei décolleté col tacco a spillo di Ralph Lauren e una mini bag coordinata firmata DeMellier. Insomma, ancora una volta la Duchessa ha dimostrato di essere una regina di stile indiscussa. Nonostante manchino ancora due mesi al Natale, non è apparsa affatto fuori luogo o eccessiva. Con l'outfit in rosso fuoco avrà anticipato il trend dei completi monocromatici per l'inverno? L'unica cosa certa è che sembra non sbagliarne una in fatto di eleganza.