Kate e William hanno una casa segreta? Il misterioso cottage delle vacanze estive William e Kate hanno due residenze: Kensington Palace, nel cuore di Londra, e Anmer Hall, a Sandringham. I tabloid inglesi però parlano di una terza casa segretissima, un cottage dove potrebbero passare le vacanze vicino alla regina. Pare che qui i due abbiano vissuto i loro momenti più felici da fidanzati: ecco tutti i dettagli.

Ormai sappiamo tutto, ma proprio tutto, sulle vacanze estive della regina Elisabetta a Balmoral: la sovrana è appena arrivata nel castello scozzese che tanto ama, per la prima volta senza il principe Filippo, scomparso lo scorso aprile. Ma la compagnia non le mancherà: moltissimi membri della famiglia le fanno visita, trascorrendo nella vasta tenuta le settimane più calde dell'anno. Di solito ci sono anche William e Kate e i loro tre bambini, George Charlotte e Louis. Nonostante il castello di Balmoral abbia spazio per tutti, pare che i Cambridge preferiscano una soluzione più appartata: i tabloid inglesi parlano di un cottage segreto a pochi passi dal castello, che usano come "nido" per le vacanze.

Tutte le residenze di William e Kate

William e Kate hanno due residenze ufficiali: Kensington Palace, nel cuore di Londra, e Anmer Hall, a Sandringham, dove si sono isolati per buona parte della pandemia. I tabloid inglesi come il Mirror però parlano di una terza residenza segretissima: il cottage Tam-Na-Ghar. Se il nome non vi dice nulla, è perché il Duca e la Duchessa hanno scelto questo cottage immerso nella tenuta di Balmoral come loro nido privato d'amore sin dai tempi dell'università, un luogo in cui sfuggire alle continue attenzioni mediatiche e godersi la loro privacy. Così privato, pare, che non esiste nemmeno una foto: dobbiamo immaginarlo come la tipica costruzione costruzione bassa e accogliente, con tre camere da letto, salotti e magari ampie cucine.

Il cottage "segreto" di William e Kate

Secondo Hello! Magazine, il cottage fu donato al principe William dalla Regina Madre nel 2002, poco prima di morire. Dopo l'incontro con Kate, giurano i tabloid, quel cottage così riservato era la meta preferita del principe per godersi i weekend d'amore con l'allora fidanzata: addirittura c'è chi dice che abbiano vissuto qui i momenti più felici, ma qui il gossip sconfina nella leggenda. Inoltre, pare che ora che la famiglia del principe è cresciuta, il cottage sia la loro residenza preferita per godersi le vacanze estive: vicino al castello della regina, ma sufficientemente appartato. In questo modo la famiglia può lasciar spazio alla regina, che prima della pandemia riceveva continuamente ospiti nel castello scozzese, e godersi in pace un po' di meritata quiete. Anche i reali, come tutte le famiglie numerose, sanno quanto sia importante la privacy!