Lady Gaga come una diva sul jet privato: boa di banconote e borsa firmata da oltre 20mila euro Tra poco più di un mese vedremo di nuovo Lady Gaga al cinema, nel film di Ridley Scott “House of Gucci”. L’attesa è alle stelle e lady Germanotta continua a stupire con look da vera diva retrò, sempre con un tocco di stravaganza: per arrivare a Las Vegas in pompa magna ha scelto un abito a pois e accessori di lusso.

A cura di Beatrice Manca

C'è un'espressione inglese che recita "bella come un milione di dollari": Lady Gaga deve aver preso il motto alla lettera quando ha pubblicato su Instagram una foto in cui posa con una sciarpa fatta di banconote da cento dollari. La popstar era a bordo di un aereo, diretta a Las Vegas. Il look scelto è da vera diva anni Cinquanta: occhiali cat-eye, vestito a pois bianchi e neri, borsa griffata e capelli acconciati con dei boccoli sulla fronte. Non poteva certo mancare un tocco di stravaganza: al collo agita un "boa" fatto di banconote (finte). Tra un mese vedremo di nuovo Lady Gaga al cinema, nel film House of Gucci: che si sia calata troppo bene nella parte?

Lady Gaga con il boa di dollari

Lady Gaga si sta godendo un momento di grandi successi: il 26 novembre uscirà al cinema House of Gucci, il film di cui è protagonista insieme ad Adam Driver. Buona parte delle riprese sono state girate in Italia, dove Gaga ha sfoggiato look incredibili, firmati dalle più grandi case di moda italiane. Accanto al cinema c'è sempre la musica: a Las Vegas si esibirà con un grande concerto in onore di Tony Bennett, il jazzista con cui ha spesso duettato. Proprio mentre era diretta a Las Vegas la popstar ha sfoggiato questo particolare look.

Lady Gaga in Magda Butrym

L'attrice e cantante ha scelto un vestito bianco con un motivo di pois e maniche a palloncino, firmato Magda Butrym, abbinato a un paio di occhiali Valentino e a una borsa fucsia di Hermès. Il vestito è disponibile nelle piattaforme di shopping online a 1.105 sterline (l'equivalente di 1300 euro). Se pensate che il tocco di lusso sia il boa di banconote, ripensateci: la borsa sfoggiata al braccio è una celebre Kelly e si trova in vendita negli store di second hand a oltre 21mila euro. Se questo il prezzo di una borsa usata, quella di Lady Germanotta ha sicuramente un valore più alto.

il vestito firmato Magda Bytrum indossato da Lady Gaga

Un look che ricorda lo stile sofisticato e glamour del personaggio interpretato da Gaga nel film: Patrizia Reggiani, amante del lusso e della moda, accusata di aver orchestrato l'omicidio del marito Maurizio Gucci. L'attesa per l'uscita del film è alle stelle: non ci sono dubbi, sarà il fashion movie dell'anno.