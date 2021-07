Lady Diana, il segreto delle scarpe del matrimonio: avevano un messaggio inciso sotto al tallone Per il giorno del matrimonio Lady Diana aveva espressamente richiesto delle scarpe con tacco basso: non voleva risultare più alta di Carlo. Le calzature, realizzate in ben sei mesi di lavoro e curate in ogni minimo dettaglio, avevano una scritta incisa appena sotto il tallone, voluta dalla principessa.

A cura di Giusy Dente

A distanza di anni, il matrimonio di Lady Diana continua a essere chiacchieratissimo e oggetto di curiosità. All'epoca, era il 29 luglio 1981, la cerimonia è stata seguita in diretta televisiva da circa 750 milioni di persone, distribuite in 60 Paesi del mondo. Quell'unione si sarebbe rivelata di lì ad alcuni anni un terribile errore, una fonte di grande dolore per lei. Oggi che la principessa non c'è più, si continua a celebrare la sua eleganza, la sua bontà, il suo prodigarsi per il prossimo e anche il suo coraggio: uscire dalla famiglia reale, divorziare da Carlo e ricominciare una vita non deve essere stato affatto semplice. La coppia si è detta addio nel 1996, un anno prima che lei morisse tragicamente in un incidente d'auto a Parigi. Eppure quel 29 luglio 1981 doveva essere l'inizio di una favola, il coronamento del sogno d'amore del principe e della principessa. Su quella giornata e su tutto ciò che vi ruota attorno continuano ad emergere dettagli e retroscena: l'ultimo, quello sulle scarpe indossate da Lady D.

Il matrimonio da favola di Carlo e Diana

Di recente l'abito da sposa di Lady Diana è diventato oggetto di un'esposizione a Kensington Palace, in occasione di una mostra dedicata al rapporto tra la royal family e le Maisons. È stato realizzato dagli stilisti Elizabeth e David Emanuel: un abito color avorio in taffetà e seta impreziosito dal pizzo sul corpetto e ulteriormente arricchito con fiocchi. È passato alla storia per il suo strascico da record, tempestato di paillettes: lungo ben 7 metri! Alla fatidica data del sì Diana è arrivata visibilmente dimagrita, già provata dai dubbi che stavano emergendo in lei in merito a quelle nozze: è stato per questo necessario restringere il vestito di due taglie. Due, i bouquet voluti da Diana Spencer quel giorno: identici, ma uno da collocare sulla Tomba del Milite Ignoto nell'Abbazia di Westminster e uno da consegnare a Buckingham Palace per le fotografie.

le scarpe indossate da Lady D il giorno del matrimonio

Il segreto delle scarpe di Lady D

Il pomposo e ampio abito di Lady Diana, indossato nel giorno del matrimonio, ha fatto passare in secondo piano le scarpe che la principessa aveva ai piedi, quasi del tutto coperte. Anche queste sono state realizzate con grande meticolosità: in pelle scamosciata, sono state adornate con 542 paillettes e 132 perle ricamate con un elegante motivo a forma di cuore, scelto da Lady D personalmente. Appena sotto al tallone aveva voluto incidere un messaggio: le iniziali C e D separate da un piccolo cuoricino nel mezzo. In merito ai tacchi, la principessa aveva avuto una richiesta ben precisa: non troppo alti. Come ha ricordato raccontato al Daily Mail il famoso calzolaio Clive Shilton, che per realizzare le calzature ha impiegato sei mesi: "La sua preoccupazione principale era che non apparisse più alta del principe Carlo". Lui era una celebrità negli anni Settanta, su tutte le riviste di moda c'erano le sue creazioni fatte a meno, scarpe ma anche borse. Per discrezione non ha mai voluto rivelare il costo delle scarpe né le misure del piede della principessa, limitandosi a ricordarla come "una ragazza molto timida, dolce e con gli occhi sorridenti".