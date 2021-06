in foto: un fermo immagine di Billie Eilish nel nuovo video Lost Cause

Una Billie Eilish così scatenata non l'avevamo mai vista: il 2 giugno è uscito il video del nuovo singolo, Lost Cause, in cui la cantante balla e si scatena con altre ragazze. Eravamo abituati a look dal sapore grunge, nascosta da pantaloni cargo e felpe XXXL, ora la ritroviamo più sbarazzina e sensuale, con t-shirt scollate, camicie di seta e leggings corti sopra il ginocchio. Il video ricrea un pigiama party tra ragazze, ovviamente griffato: i capi che indossa la cantante 19enne sono della collezione SKIMS di Kim Kardashian, e sono già andati esauriti sul sito del brand.

in foto: Un fermo immagine del video di Billie Eilish dal suo profilo Instagram

Il look monocromo beige di Billie Eilish

La popstar non smette più di sorprenderci: prima il radicale cambio di look, dalla chioma corvina al biondo platino. Poi la copertina di Vogue in cui si mostrava in lingerie, in una versione glamour e super sensuale mai vista prima. Adesso nel nuovo video ha abbandonato i capi oversize e i colori fluo per un look monocomatic, nei toni del beige e del celeste pastello. In particolare ha scelto una t-shirt oversize e biker color crema abbinati di SKIMS, la linea di Kim Kardashian: sul sito del brand sono in vendita rispettivamente a 57 e 41 euro, ma nel colore indossato di Eilish sono già sold out.

in foto: I biker SKIMS indossati da Billie Eilish

Non è la prima volta che Eilish indossa i capi firmati dal clan "Kardashian-West": mesi fa è stata paparazzata mentre passeggiava con le Yeezy, le ciabatte da piscina in gomma disegnate da Kanye West per Adidas che ora sono di culto.

in foto: t–shirt beige Skims

Tutto il gruppo di ragazze indossa simili outfit in sfumature neutre: una versione sofisticata del "leisurewear", l'abbigliamento comodo da casa. Il nuovo look di Billie Eilish sottolinea anche un'evoluzione nella sua personalità, più adulta ed estroversa. Billie balla e "twerka" sulle note della canzone. Insomma, la cantante sta crescendo ed esplorando nuovi lati della sua femminilità, anche nel look.