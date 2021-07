La sosia di Scarlett Johansson è virale su TikTok: la somiglianza con l’attrice è sconvolgente Capelli, occhi, naso, zigomi, bocca: ogni dettaglio del volto di Kate Shumskaya ricorda quello di Scarlett Johansson! La modella russa è a tutti gli effetti una sosia della famosa attrice. Nei suoi video si diverte a vestire i panni dei personaggi da lei interpretati sul grande schermo: la somiglianza è impressionante!

A cura di Giusy Dente

a sinistra Scarlett Johansson, a destra Kate Shumskaya

Sembra Scarlett Johansson e invece no, non è lei. Stesse labbra carnose, stessi zigomi pronunciati, stessi occhi grandi ed espressivi: la somiglianza è impressionante ed è quello che ha reso una modella russa virale su TikTok. Si chiama Kate Shumskaya ed è ben consapevole di quanto i suoi tratti somiglino a quelli della famosa attrice. Difatti in uno dei video più recenti e di maggiore successo, ha indossato l'iconica tuta bianca di Natasha Romanoff (interpretata in Black Widow) abbinandola a una parrucca rossa. La clip ha accumulato oltre 60 milioni di visualizzazioni, superando quella della sosia di Jennifer Aniston. Lisa Tranel sembra essere la gemella dell'ex Rachel di Friends e difatti ha proposto su TikTok un video in cui riproduce una delle scene più famose della sere tv: per lei 5 milioni di views in pochissimo tempo.

Chi è la sosia "social" di Scarlett Johansson

Kate Shumskaya è una modella e cosplayer russa che vanta oltre 6 milioni di follower su TikTok e più di 500 mila su Instagram. Deve la sua fama social alla sua incredibile somiglianza con un'attrice molto famosa, apprezzatissima sia per talento che per bellezza. Lei stessa su Instagram si definisce ironicamente: "La figlia illegittima di Scarlett Johansson".

Kate Shumskaya

E per enfatizzare ancora di più questa innegabile somiglianza, la ragazza si cimenta spesso in video che la vedono nei panni dei personaggi più celebri interpretati dall'attrice statunitense. Quello con la tuta bianca di Natasha Romanoff ha superato addirittura 60 milioni di views. Ma la somiglianza non è palese solo con la parrucca rossa. Anche con i capelli biondi si nota quanto i lineamenti delle due ragazze siano sovrapponibili, tanto da sembrare quasi gemelle.

Kate Shumskaya

Tanti follower sono stati tratti in inganno infatti: erano convinti che fosse l'attrice a cimentarsi su TikTok e Instagram! In realtà, la Johansson non è un'appassionata di social, è una delle star di Hollywood meno attive su questo fronte: non possiede account, tiene moltissimo alla sua privacy e non è per nulla interessata a condividere su larga scala ogni aspetto della propria quotidianità.