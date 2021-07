TikTok è ormai diventata la piattaforma social più utilizzata degli ultimi tempi e, al di là dei tutorial originali e delle strambe manie, è possibile seguire anche i profili degli influencer più o meno famosi. Da qualche tempo sta riscuotendo sempre più successo una mamma americana e il motivo è molto semplice: somiglia in modo impressionante a Jennifer Aniston. Ha i suoi stessi capelli biondi, i suoi stessi occhi azzurri, le sue stesse espressioni sensuali e, se non fosse per il piercing al naso, potrebbe tranquillamente essere scambiata per la diva hollywoodiana, ex fidanzata di Brad Pitt. Riuscirà a raggiungere la notorietà grazie a questo particolare dettaglio estetico?

Chi è la sosia "social" di Jennifer Aniston

Si chiama Lisa Tranel, sui social il suo profilo può essere trovato sotto il nome di @she_plusthree, e sta riscuotendo sempre più successo per l'incredibile somiglianza con Jennifer Aniston. La donna è mamma di tre bambini e sogna di diventare influencer grazie ai suoi consigli per tenersi in forma (ha infatti documentato giorno dopo giorno gli allenamenti a cui si è sottoposta per vantare una silhouette invidiabile dopo tre gravidanze). Al momento, però, ad attirare le attenzioni del pubblico è il suo aspetto, visto che sembra essere la gemella dell'ex Rachel Green di Friends. Non sorprende, dunque, che abbia riprodotto una delle iconiche scene della serie, ricoprendo i panni della Aniston.

in foto: Lisa, la sosia di Jennifer Aniston

In pochissimo tempo la clip è diventata virale ed è arrivata a superare le 5 milioni di visualizzazioni. Su TikTok gli utenti sono rimasti letteralmente senza parole e non hanno esitato a commentare: "Pensavo fosse veramente Jennifer Aniston. Wow!”, “Assomigli più tu a Rachel di quanto non lo faccia Rachel stessa", "Ti ho amata nella reunion di Friends!". Insomma, a quanto pare Lisa non ha nulla da invidiare all'attrice: riuscirà a diventare la sua sosia ufficiale o, quanto meno, un'influencer di successo?