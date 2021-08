La sosia di Margot Robbie è virale su TikTok: spopolano i video in cui interpreta Harley Quinn Anastasyia Prichinina è una cosplayer molto famosa su TikTok per la sua incredibile somiglianza con Margot Robbie. I suoi video maggiormente virali sono quelli in cui si trucca e si traveste come Harley Quinn. Ha superato 34 milioni di visualizzazioni il video realizzato assieme a un’altra ‘sosia’, quella di Scarlett Johannson, che per l’occasione si è travestita a sua volta da Vedova Nera. Hanno posto ai fan la fatidica domanda: meglio Marvel o DC?

A cura di Giusy Dente

a sinistra Anastasyia Prichinina, a destra Margot Robbie

Il mondo si divide in due categorie di persone: team Marvel e team DC! Sul fronte dei personaggi femminili di maggiore successo, appartenenti ai due celeberrimi universi, ci sono sicuramente La Vedova Nera e Harley Quinn. La prima è stata portata sul grande schermo interpretata da Scarlett Johansson, mentre a vestire i colorati panni della seconda è stata con successo l'attrice Margot Robbie in Suicide Squad. Un video virale su TikTok che ha già superato 34 milioni di visualizzazioni ha unito i due mondi o meglio li ha messi l'uno contro l'altro, chiedendo ai fan di scegliere. A porre il quesito sono state proprio Harley Quinn e Black Widow, o meglio due loro sosia.

Kate Shumskaya e Anastasyia Prichinina su TikTok

La sosia di Scarlett Johannson

Kate Shumskaya è una modella e cosplayer russa famosissima sui social per l'incredibile somiglianza con Scarlett Johansson. Lei stessa su Instagram scrive scherzosamente di esserne la figlia illegittima. Per enfatizzare questa somiglianza molti dei suoi video di maggiore successo sono quelli in cui veste i panni di un amatissimo personaggio interpretato dall'attrice statunitense: Natasha Romanoff, cioè La Vedova Nera. Alcuni video su TikTok hanno addirittura superato 60 milioni di views e potrebbe raggiungere questa cifra anche il video realizzato assieme a un'altra ragazza molto popolare sui social.

Anastasyia Prichinina è Harley Quinn

Anastasyia Prichinina identica ad Harley Quinn

Anastasyia Prichinina è una cosplayer e tra i suoi personaggi più riusciti ci sono Harley Quinn e Crudelia DeMon, entrambi interpretati dall'attrice australiana Margot Robbie, a cui in effetti somiglia moltissimo. A seguirla su TikTok sono quasi un milione di persone, che apprezzano moltissimo i video in cui si traveste e si trucca.

Anastasyia Prichinina è Crudelia DeMon

In alcuni ha la caratteristica parrucca bianca e nera della spietata nemica dei dalmata, una delle acconciature più iconiche del mondo Disney. In altri, invece, è impossibile non apprezzarla in qualità di Harley Quinn, con gli inconfondibili capelli biondi con ciocche azzurre e rosa raccolti in due codini, il rossetto rosso e il cuoricino tatuato sullo zigomo.

Anastasyia Prichinina è Harley Quinn

Il video realizzato dalle due sosia sta letteralmente facendo impazzire gli utenti, in particolare i fan più accaniti del mondo Marvel e dell'universo DC, impressionati dalla somiglianza delle due ragazze con le loro beniamine, che altrimenti sarebbe impossibile vedere insieme.