Il governatore siciliano Nello Musumeci, nonostante le polemiche che si susseguono da giorni, non ha fatto nessuna marcia indietro: è arrivata nella serata di ieri l’ufficialità che la Giunta della regione Sicilia, dopo il cosiddetto rimpastino, sarà composta totalmente da uomini. L’unica donna presente fino a ieri, forzista dimissionaria, è stata rimpiazzata da Marco Zambuto e i timori di una totale mancanza di rappresentanza di genere sono diventati realtà.

La Sicilia e la mancanza di donne in Regione

“Per quanto riguarda la doppia preferenza di genere, la Sicilia è la Cenerentola d’Italia” ha dichiarato a Fanpage.it Milena Gentile, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche di Genere del PD Sicilia. Già, perché se nelle altre regioni l’equilibrio di genere è stato regolato da una legge del 2016, dell’allora Governo Renzi, questa norma non ha l’obbligo di essere applicata in quelle a Statuto speciale. “Quello che si è ottenuto, invece, nonostante le richieste a gran voce di avere la metà dei consiglieri donne, è stato l’obbligo di averne un terzo”. Peccato, però, che quest’obbligo diventi stringente solamente dalla prossima legislatura, legittimando dunque (almeno sul piano delle regole) la scelta del presidente Musumeci. “Nel 2013, la Sicilia è stata pioniera della rappresentanza di genere in politica. Si approvò infatti, dopo una battaglia estenuante, l’obbligo della doppia preferenza uomo-donna per le giunte comunali, quando nel resto d’Italia la discussione era ancora agli inizi. Nel corso degli anni, però, hanno tentato di sabotare questa legge attraverso degli emendamenti che spuntavano ovunque, persino nelle leggi di Bilancio. Non abbiamo mai potuto abbassare la guardia” continua Gentile.

L'assessore Fuguccia rincara la dose dopo la frase giudicata sessista

La partita, almeno per quanto riguarda la nuova composizione della Regione Sicilia, sembra essersi conclusa. Quello che invece è solo all’inizio sono le iniziative nate per portare al centro della discussione nazionale un problema che è nato localmente, ma che riflette un’inclinazione nella gestione del potere che prescinde i confini geografici. La notte di Capodanno è nata la campagna #inmezzoalleorecchie, un hashtag provocatorio creato dopo la discutibile dichiarazione del consigliere leghista Vincenzo Figuccia: “Ciò che conta non è quello che gli assessori hanno in mezzo alle gambe, ma ciò che hanno in mezzo alle orecchie”. Una frase che ha creato indignazione e sconcerto, innescando un botta e risposta tra le donne dell’opposizione (e anche della maggioranza, dietro le quinte) e Figuccia, che ha rintuzzato: “È una polemichetta da radical chic di una sinistra che spesso utilizza le donne come elemento decorativo”.

Le iniziative delle donne siciliane

Così, su Change.org la Cgil Sicilia ha lanciato una petizione per chiedere l’intervento del presidente della Repubblica e della ministra delle Pari opportunità affinché si ponga fine a questa discriminazione. Noi Rete Donne, invece, sta spingendo attraverso una lettera affinché intervenga il Ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia per affermare l’equilibrio di genere nelle istituzioni siciliane. “Sappiamo bene che la Sicilia, essendo una regione a statuto speciale, non ha l’obbligo di avere avere la doppia preferenza di genere, ma sappiamo anche che qualunque istituzione ha l’obbligo di attenersi alla Costituzione. E l’articolo 51 dichiara che tutti i cittadini, di qualunque sesso, abbiano il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza” conclude Milena Gentile, che promette che la battaglia è solo all'inizio.