Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti in America da oltre un anno e, complice la pandemia che ha reso gli spostamenti internazionali praticamente impossibili, hanno cominciato questa loro "nuova vita" a debita distanza dalla Royal Family. Certo, libertà e indipendenza erano le due cose che cercavano di ottenere con questo drastico addio, ma è chiaro che non si aspettavano un allontanamento tanto estremo da un giorno all'altro. Non è un caso che siano stati moltissimi coloro che hanno insinuato che, al di là del Covid-19, i due principi siano apparsi sempre più distanti a causa di duri screzi. Ora, però, pare che le cose si siano tranquillizzate. Dopo che i Sussex hanno inviato dei dolci regali di Natale a George, Charlotte e Louis, i Cambridge hanno preso una decisione importante, così da dimostrare a tutti che dei rapporti di parentela tanto profondi riescono a resistere anche di fronte alle distanze.

I Cambridge visiteranno la villa a Santa Barbara

William ed Harry sono arrivati alla resa dei conti dopo aver passato un anno "a distanza", allontanandosi ancora di più a causa di alcuni screzi di famiglia: i due fratelli reali starebbero per lasciarsi alle spalle ogni tipo di dissapore. Secondo i tabloid inglesi, infatti, non appena sarà possibile i Duchi di Cambridge faranno per la prima volta visita ai Sussex, dovrebbero recarsi nell'enorme villa di Santa Barbara per rincontrare il piccolo Archie e soprattutto per scoprire come stanno gestendo la loro nuova vita lontano da corte. Certo, non si esclude che, viste le rigidissime restrizioni dovute al Covid-19, questo incontro verrà rimandato non poco ma tanto è bastato per far sognare tutti coloro che sognano la reunion dei "Favolosi 4".

La regina sostiene la riappacificazione

Chi è che ha accolto con particolare entusiasmo questa presunta riappacificazione? La regina Elisabetta II, che nell'ultimo anno è stata particolarmente in apprensione non solo per la pandemia ma anche a causa del malumore tra i suoi due nipoti. William ed Harry si sarebbero promessi di non lasciarsi più sfuggire le cose di mano, a prova del fatto che la rottura drastica gli ha insegnato qualcosa di importante. A essere coinvolte, naturalmente, anche Meghan e Kate, che, complici i mariti, starebbero per lasciarsi alle spalle "l'ascia di guerra". Per il momento, però, si tratta solo di indiscrezioni diffuse dai tabloid, i diretti interessati non hanno né confermato, né smentito la notizia.