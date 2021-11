La principessa Anna sorride ai complimenti del suo piccolo ammiratore: “Sei bella e sexy” Nel corso di una visita ufficiale a un’associazione che aiuta persone disabili, la principessa Anna ha avuto un tenero e al tempo stesso divertente scambio di battute con uno dei bambini coinvolti nelle attività dell’ente. Il piccolo Ryder a quanto pare è un ammiratore della figlia di Elisabetta II.

A cura di Giusy Dente

in foto: principessa Anna (Getty)

L’equitazione e le corse sono due passioni che accomunano la regina Elisabetta e sua figlia, la principessa Anna. Le due sono presenza fisse del Royal Ascot, l'evento che annualmente si tiene nel famoso ippodromo inglese, dove si disputano corse di cavalli purosangue. La principessa sabato scorso ha fatto visita alla Royal Coaching Academy per conto di Riding For The Disabled. Si tratta di un’associazione di beneficenza che avvalendosi di volontari e di allenatori qualificati, cerca di aiutare bambini e adulti disabili attraverso diverse attività legate al mondo dei cavalli. Proprio un bambino coinvolto nelle attività dell’ente ha avuto per la principessa (secondogenita della sovrana, unica femmina) un commento tenero e al tempo stesso divertente, che in effetti le ha strappato un sincero sorriso.

"Sei molto bella e molto sexy"

La secondogenita della regina Elisabetta ha avuto modo di incontrare alcuni dei bambini coinvolti nelle attività benefiche di RDA. Con uno di questi, Ryder, ha avuto un divertente scambio di battute. Lui inizialmente credeva di avere di fronte proprio la sovrana. "Sei la regina?", le ha dunque chiesto. "No la regina è mia madre" è stata la risposta della principessa. Poi il bambino le ha rivolto un complimento inaspettato, con la spontaneità che caratterizza chi non conosce malizia e cattiveria, chi è senza peli sulla lingua e senza filtri: "Sei molto bella… e sei molto sexy". Il commento ha divertito e intenerito la principessa Anna ed è stata la stessa associazione RDA a riportare sui suoi social il dialogo tra i due. “È bello lavorare con i bambini, se ne possono uscire con qualsiasi cosa” si legge nel post.