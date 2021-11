La palette di tendenza dell’Autunno/Inverno 2021: quali colori indossare e come abbinarli Chi dice che in inverno si portano solo colori spenti o scuri? Le passerelle Autunno/Inverno 2021-22 propongono tinte luminose e audaci, ispirate al foliage autunnale o a un paesaggio innevato. Dal lilla al marrone, dal rosso al beige, ecco le tinte che rallegrano l’umore e i consigli per abbinarle.

La stagione più fredda dell'anno è ormai alle porte e questo per molti significa una sola cosa: cappotto nero fino a marzo. Ma gli outfit autunnali e invernali non devono per forza essere in colori tristi o spenti, anzi, la palette cromatica dell'Autunno/Inverno 2021-22 si accende di tinte decise e luminose. Tra le nuance must troviamo infatti il beige, il rosso e il verde smeraldo. Se la moda dell'autunno si tinge dei colori caldi ispirati alla natura, come il marrone e il rosso, in inverno giocheremo con tinte fredde ma luminose, come il lilla e il bianco panna. Il nero rimane un must, ma scaldato da colori fluo e tinte shock. Impossibile non trovare la nuance che ci valorizza tra i colori di stagione, scegliendo anche in base alle regole dell'armocromia: a questo punto, non resta che giocare con gli abbinamenti, dai più classici ai più inaspettati. Ecco quali sono i colori di tendenza per l’Autunno/Inverno 2021-22 e come abbinarli.

Il marrone si porta con i colori caldi

Dalle passerelle alle star, la tendenza è chiara: il marrone è la tinta must have dell'Autunno/Inverno 2021-22. Il colore della terra, ingiustamente "snobbato" come triste, si è preso la sua rivincita e ha invaso le sfilate invernali, da Hermès a Fendi, da Sportmax a Etro. Il segreto è trovare la sfumatura più adatta al nostro incarnato: le tinte più calde, come il color cannella, si portano con il denim o con i colori neutri, le varianti più scure come il caffé sposano bene colori luminosi come il rosa chiaro, l'ocra, il ruggine.

MaxMara abbina marrone e rosso

Il lilla si indossa con i colori complementari

Chi ha detto che i colori chiari si indossano solo in primavera? Da Miu Miu a Givenchy, le passerelle dell'Autunno/Inverno 2021-22 ripropongono i colori pastello che abbiamo amato durante la scorsa stagione, ma in variante più fredde. Delicato e chic, il lilla torna protagonista del guardaroba su abiti attillati, effetto seconda pelle, piumini imbottiti e cappotti dall'aria bon ton per aggiungere un tocco di dolcezza ai look invernali e alleggerire le tinte più scure, come il grigio e il nero. Ma non limitiamoci alle tinte neutre: il lilla si sposa bene anche al viola melanzana o a i colori complementari, come il verde scuro.

Salvatore Ferragamo abbina lilla e verde scuro

Le tinte fluo illuminano il nero

Classico, eterno, insostituibile: il nero è la comfort zone del guardaroba. Quando non sappiamo cosa indossare ci rifugiamo nei pantaloni neri (di giorno) o nel tubino nero (di sera). Il nero non può mancare nella palette invernale perché sta bene a tutti e non sfigura mai, rendendo elegante anche il look più semplice. Quest'anno però la moda propone accostamenti elettrici e pop: oltre al classico bianco, abbineremo i look total black a accessori in colori fluo. Chanel punta sul fucsia, Bottega Veneta sul verde brillante, Prada e DROMe sul giallo limone.

DROMe abbina nero e giallo limone

Come abbinare il beige e i colori neutri

Beige, cammello, guscio d'uovo, sabbia: i colori neutri rimangono una certezza, inverno dopo inverno. Classici e intramontabili, sono le nuance più eleganti del guardaroba perché con le tinte neutre è difficile sbagliare (ma non impossibile). L'investimento da qui all'eternità? Il cappotto cammello, un vero e proprio caposaldo dello stile. Questo inverno il beige si porta in versione total look, dalla testa ai piedi, oppure spezzato da tinte sature e calde come il rosso e il viola.

MaxMara abbina beige e verde prato

Il bianco si indossa in versione total look

Il colore più elegante dell'inverno 2021? Decisamente il bianco, la tinta più pura di tutte proprio perché rappresenta l'assenza di colore. Anche se di solito il bianco è associato all'estate, non c'è passerella che non abbia proposto un look total white per l'inverno, da Fendi a Philosophy di Lorenzo Serafini, da Valentino a Givenchy. Un peccato usare il bianco solo per "spezzare" gli altri colori: il must della stagione è il total look candido, portato dalla testa ai piedi.

GCDS

Gli abbinamenti di tendenza per il rosso

Il rosso è il colore che tutti associamo alle festività, al calore e al Natale. Le palette autunnali e invernali perciò contengono molte sfumature di questa tinta, dal rosso sangue al bordeaux, fino al granata. Dior e Iceberg puntano sulla tonalità più pura e satura, il rosso carminio: una tinta così forte che deve rimanere protagonista del look, esaltata dal bianco o dalle tinte neutre come il beige chiaro o il grigio perla. Da evitare il nero, che crea un contrasto troppo drammatico. Le nuance più torbide invece, come il vinaccia, si accompagnano bene al marrone, per un look ispirato ai colori del foliage autunnale. Se vi sentite audaci (ma la cautela è d'obbligo) potete puntare sul color block, abbinando bordeaux e rosa, come propone Hermès. Da usare con moderazione: non passerete certo inosservate!