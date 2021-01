È tempo di grandi cambiamenti per Chiara Ferragni e Fedez e non solo perché presto diventeranno genitori per la seconda volta: a poche settimane dalla nascita di "Baby girl", hanno deciso di fare dei lavori di ristrutturazione nel loro enorme attico milanese. A essere stata rinnovata, in particolare, è stata la cameretta di Leone che, essendo cresciuto, aveva bisogno di uno spazio un po' più "da grande". Meno di 15 giorni fa era stata la fashion influencer ad annunciarlo e sui social aveva condiviso alcuni scatti del progetto iniziale. Oggi i lavori sono arrivati al termine e insieme al marito non può fare a meno di mostrare con orgoglio i risultati. Quante mamme si ispireranno ai Ferragnez per donare una nuova stanzetta ai loro figli?

L'arredamento della nuova cameretta di Leone

Com'è la nuova cameretta di Leone? A dispetto di quanto si potesse pensare, non c'è nulla di iper moderno o di extra lusso, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di puntare su qualcosa di più tradizionale. I muri sono stati coperti con un parato azzurro decorato con delle nuvolette bianche, ci sono due strutture a baldacchino che rendono l'ambiente "medievale", da un lato c'è il letto-divano, dall'altro l'aria dedicata ai giochi, e all'ingresso è stato affisso un quadro personalizzato che mostra il piccolo Leone in versione Buzz Lightyear di "Toy Story". Non mancano i peluches, i giocattoli, i primi libri, i primi fumetti e una serie di dolci foto di famiglia, da quelle dei primi momenti di vita del bimbo a quelle del "Ferragnez Wedding".

in foto: La collezione di peluches di Leone

I Ferragnez presto cambieranno casa

Nonostante la ristrutturazione totale della cameretta di Leone, i Ferragnez hanno in programma di cambiare casa. Come rivelato in alcune Stories da Chiara, l'attico milanese in cui attualmente vivono non è abbastanza grande per 4 persone, visto che non ha una seconda stanza per la "Baby girl" in arrivo. Nei suoi primi anni di vita la piccola dormirà in una culla in camera dei genitori ma, una volta cresciuta, magari quando comincerà a camminare, per lei arriverà il momento di avere un ambiente tutto suo. Sarà proprio in quel momento che la famiglia sarà costretta a traslocare. Per il momento, però, non essendo neppure ancora nata la bimba, Chiara e Fedez possono stare tranquilli, godendosi nel più totale relax questo momento magico della loro vita.