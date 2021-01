Venerdì 22 gennaio è andata in onda la seconda puntata de "La musica che gira intorno", il nuovo show di Rai 1 condotto da Fiorella Mannoia che settimana dopo settimana sta dando spazio a moltissimi ospiti noti. Ieri è stato il turno di Zucchero, Giorgia, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Tommaso Paradiso, anche se ad attirare l'attenzione più di tutti gli altri sono state Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che hanno duettato in "Pezzo di cuore", la hit che hanno firmato "a quattro mani". Per l'occasione non potevano che dare il meglio di loro in fatto di look, sfidandosi a colpi di tacchi a spillo e dettagli sexy. Hanno puntato entrambe sul total black, anche se hanno aggiunto entrambe qualcosa di scintillante.

Alessandra Amoroso in nero ma con le scarpe glitter

La prima ad apparire sul palco di "La musica che gira intorno" è stata Alessandra Amoroso, presentatasi in splendida forma in total black. Ha indossato un abito effetto bustier firmato Elisabetta Franchi, un modello con la gonna asimmetrica a portafoglio e il corpetto monospalla con delle trasparenze audaci sul corpetto steccato. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté scintillanti, per la precisione gli Sharon in argento glitter di Le Silla, caratterizzati da un cinturino intorno alla caviglia e da un vertiginoso tacco a spillo. Qual è il loro prezzo? 577 euro, anche se attualmente sono disponibili sul sito outlet del brand. La vera chicca di lusso, però, sono gli orecchini a forma di fiori scintillanti in blu: sono di Pasquale Bruni e costano 3.480 euro.

in foto: Emma e Alessandra insieme sul palco

Emma Marrone con l'abito tempestato di cristalli

Emma Marrone non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile e ha raggiunto Fiorella Mannoia sul palco sempre in nero ma con dei cristalli sull'abito. La cantante salentina ha infatti indossato un minidress della collezione Autunno/Inverno 2020-21 di Alberta Ferretti, un modello in tulle trasparente che lasciava intravedere l'intimo, con le maniche lunghe e leggermente a sbuffo, ricoperto di cristalli e paillettes silver. Il suo prezzo è di 4.590 euro ma Emma non è stata la prima donna dello spettacolo a indossarlo, qualche mese fa Chiara Ferragni lo aveva scelto come uno dei suoi primi look premaman. Anche Emma non ha rinunciato ai tacchi a spillo, puntando su delle sling-back nere, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati. Chi tra lei e la Amoroso si aggiudica il titolo di più stilosa della serata?