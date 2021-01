Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono tra le cantanti più amate del nostro paese e, oltre a spopolare con ogni hit lanciata sul mercato, condividono anche lo stesso "passato", hanno infatti vinto entrambe due differenti edizioni di "Amici di Maria De Filippi". In barba a ogni luogo comune che vorrebbe le donne ricoprire i panni delle "eterne rivali", loro sono unite da una grande e profonda amicizia. Se però fino ad oggi avevano preferito non mischiare affetto e lavoro, ora le cose sono cambiate e hanno deciso di collaborare per la prima volta. Il 15 gennaio uscirà "Pezzo di cuore", un duetto tutto salentino che già si preannuncia un successo. Come hanno annunciato la lieta notizia ai fan? Con una adorabile foto di coppia con tanto di look coordinati e griffati.

I maglioni della collezione "Life is"

Quale migliore occasione del lancio di un nuovo singolo per sfoggiare un look griffato? Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ormai considerate vere e proprie icone fashion oltre che talentuose cantanti, hanno più volte dimostrato di non avere rivali in fatto di stile. Per presentare "Pezzo di cuore", però, hanno lasciato nell'armadio paillettes, minidress, top dalle scollature audaci, e hanno puntato sulla comodità ma senza rinunciare alle griffe. Per la prima foto del loro progetto insieme hanno sfoggiato dei look coordinati con due maglioni a contrasto della capsule collection "Life is" di Alberta Ferretti. Emma ne ha indossato un modello rosa decorato con la scritta "Life is desire" sul petto, mentre Alessandra ha preferito quello in blu notte con la scritta "Life is joy". Quanto costano? Ognuno di loro viene venduto a 495 euro sul sito ufficiale della Maison, anche se attualmente è possibile trovarlo a prezzo scontato, visto che sono partiti i saldi.

in foto: Emma Marrone e Alessandra Amoroso con i maglioni di Alberta Ferretti

Dalla vittoria di "Amici" alla profonda amicizia

"Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele ,una passione in comune, la musica. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme. "Pezzo di cuore" è la nostra canzone, la vostra canzone", queste sono le parole con cui Emma Marrone ha annunciato la collaborazione con la collega e amica Alessandra Amoroso. Le due condividono lo stesso passato e negli anni si sono alternate spesso sugli stessi palchi ma non avevano mai unito le loro forze per dare vita a un mondo in cui la musica e le emozioni trionfano. "Pezzo di cuore", il loro primo singolo firmato a quattro mani, uscirà il 15 gennaio e sarà il trionfo dell'affetto che le lega, il trionfo di un'amicizia tutta al femminile che, a dispetto dei luoghi comuni, è capace di sopravvivere a ogni tipo di sfida. A questo punto, dunque, non resta che aspettare la prima esibizione live delle due salentine, certi del fatto che sarà più elegante e glamour che mai.