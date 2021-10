La maxi frangia è la tendenza capelli per l’autunno 2021/2022 La maxi frangia sarà la protagonista delle tendenze capelli dell’autunno inverno 2021/2022: lunga, liscia e precisa oppure scompigliata e leggera, si porterà sia con i capelli lunghi e i tagli medi come il caschetto, ma anche con i capelli cortissimi come abbiamo visto in passerella e nelle collezioni di Cotril, Framesi e Evos Parrucchieri.

A cura di Federica Ambrogio

Tra le tendenze capelli per l'autunno inverno 2021/2022 c'è anche la maxi frangia: lunga, geometrica e piena oppure sfilata e leggera, da portare liscia e ordinata oppure nella versione bombata, la frangia XL diventa un accessorio di tendenza facile da gestire anche a casa senza bisogno del parrucchiere. La frangia extra long può essere abbinata sia ai tagli più corti e sbarazzini che ai capelli medi e lunghi, ma è fondamentale scegliere il taglio più adatto alla forma del proprio viso. Non si tratta certo di una novità: da quando la frangia ha fatto capolino negli anni 20 con il look corto dell'attrice Louise Brooks fino agli anni '50 e 60 dove la portavano anche Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, non ha mai abbandonato le tendenze capelli. Oggi la maxi frangia è stata la protagonista anche delle sfilate autunno inverno 2021/2022 portata in passerella da Max Mara, Fendi e Christian Dior. Ecco le maxi frange di tendenza per l'autunno inverno 2021/2022.

Il pixie cut da portare con la frangia

Chi l'ha detto che i tagli corti non possano essere abbinati alla frangia? Anche i pixie cut e i tagli XS possono essere arricchiti dalle frange lunghe e scompigliate di tendenza per l'autunno inverno 2021/2022 proprio come abbiamo visto sulle passerelle. Max Mara ha reso protagonista un look spettinato e sbarazzino con una frangia a tendina, mentre Giorgio Armani Privè ha scelto una frangia lunga da portare leggermente laterale abbinata al pixie cut.

Capelli corti e maxi frangia sulla passerella di Max Mara

La frangia perfetta da abbinare al boule

Per chi ama la precisione e i tagli ultra definiti come ad esempio il boule invece, l'idea è quella di abbinare a un taglio cortissimo e preciso una maxi frangia geometrica che sfiori le sopracciglia, magari con un colore a contrasto rispetto alla chioma, come il look proposto da La Biosthetique.

I capelli lunghi con la maxi frangia

Un must have per la stagione autunnale sarà abbinare la maxi frangia al capello lungo, da portare nella versione ultra liscia oppure con un movimento leggero e naturale. Lunga e liscissima che sfiora lo sguardo, proprio come quella indossata da Jane Birkin e proposta in passerella da Louis Vuitton, oppure bombata e a tendina come l'intramontabile look di Brigitte Bardot.

Maxi frangia e capelli lunghi sulla passerella di Louis Vuitton

La frangia con il caschetto

Il caschetto sarà il taglio di capelli must have dell'autunno e lo porteremo anche nella versione con la frangia: se in estate il look più gettonato è stato il little bob, per l'autunno inverno 2021/2022 il caschetto si allunga e arriva a sfiorare le spalle, con la frangia maxi nella versione leggere e sfilata come quella proposta da Evos Parrucchieri oppure più piena e spettinata come il look lanciato da Framesi, abbinato a un bob scalato e sbarazzino.

Il caschetto con maxi frangia di Evos Parrucchieri

A chi sta bene la maxi frangia e come gestirla

La frangia può valorizzare quasi tutte le forme del viso quando è bene studiata in base alle proporzioni del volto. Un accessorio perfetto per proporzionare una fronte troppo ampia e rendere armoniosi un viso lungo, è da evitare sui visi troppo rotondi e paffuti, mentre i visi dai lineamenti spigolosi si dovrà scegliere un tipo di frangia in grado di addolcire i lineamenti. Al contrario di quanto si pensa, la frangia si può portare anche sul capello riccio, proprio come il look proposto da Jean Louis David: portala riccia naturale e selvaggia, curando lo styling per avere un riccio voluminoso.

Spesso si pensa che per creare lo styling perfetto per la frangia sia necessario andare frequentemente dal parrucchiere. In realtà con qualche piccolo accorgimento sarà facile gestirla anche a casa. Se la vuoi portare liscia e perfetta il tuo migliore alleato sarà la piastra per capelli: sceglila nel formato più piccolo in modo da riuscire a creare lo styling liscio con facilità e aiutati con un pettine a coda, da posizionare appena sotto la piastra in modo da pettinare il capello prima che il calore fissi la piega. Se invece vuoi creare un effetto spettinato dimenticati il pettine in fase di asciugatura e utilizza il getto del phon abbinato a un prodotto texturizzante per creare un effetto messy.