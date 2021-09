I capelli di tendenza per l’autunno 2021: 6 tagli e colori a cui ispirarsi Pixie cut, mullet, shaglet e maxi frangia: sono i tagli di capelli di tendenza per l’autunno 2021, mentre sul fronte colori spopolano le sfumature shock e le tinte arcobaleno. Lo styling è naturale e non troppo definito, sia per i capelli cortissimi che per le chiome maxi. Scopri tutte le foto dei look capelli più trendy dell’autunno!

A cura di Federica Ambrogio

Tra i tagli di capelli più gettonati per l'autunno inverno 2021/2022 ritorna l'amatissimo pixie cut, il taglio corto con il ciuffo frontale versatile e sbarazzino, ma saranno protagoniste anche le maxi frange, il mullet e un look che rivisita il taglio più trendy degli anni '80 unendo le caratteristiche del mullet con quelle dello shag, dando vita allo shaglet. I tagli di capelli 2021 per le donne spaziano dai look più corti come il pixie cut nella versione XS, ma saranno di tendenza anche i look scalati che danno movimento ai capelli lunghi. Novità anche sul fronte della colorazione: se le sfumature classiche sono intramontabili, i colori capelli per l'autunno inverno 2021 portano in primo piano anche i tinte shock come i colori arcobaleno. Vediamo quali sono i tagli di capelli e i colori di tendenza per l’autunno 2021/2022.

Tagli più cool per capelli corti: dal pixie cut al mullet

Tra i tagli più cool per i capelli corti c'è il celebre pixie cut, tanto amato dalle star che spesso lo scelgono per i loro colpi di testa passando dal lungo al corto. Un taglio versatile che si può portare con il ciuffo frontale oppure pettinato all'indietro, nella versione wet anche per l'autunno. Il plus di questo taglio è quello di create un look sbarazzino che ringiovanisce all'istante. Cotril lo propone nella versione bicolor con la radice scura e il maxi ciuffo laterale.

Il pixie cut di Cotril

Per chi vuole i capelli con qualche centimetro in più e non vuole rinunciare ai tagli trendy il look da provare è il mullet: il taglio genderless di ispirazione anni '80 con la frangia che può essere maxi, sfilata o a tendina e code dietro la nuca che possono essere rivisitate con diverse lungezze. La vera novità per l'autunno 2021 è pero lo shaglet, quel taglio che mixa le caratteristiche del mullet a quelle dello shag, con capelli leggermente più lunghi e scalati.

Il mullet di Christophe Gaillet per l’autunno 2021

La maxi frangia con i capelli lunghi è il trend che sta bene a tutte

Torna protagonista dell'autunno 2021 la maxi frangia, come quella proposta da Framesi: lunga, piena e geometrica oppure sfilata, l'unica regola della frangia più trendy dell'autunno è che sia in versione XL. Perfetta con i tagli di capelli lunghi e medi, è ideale per enfatizzare lo sguardo e nascondere le fronti ampie.

Framesi: la maxi frangia di tendenza per l’autunno 2021

Le tendenza per i capelli ricci: lo styling da provare

Gli styling più trendy per i capelli ricci si dividono tra due tendenze: da un lato c'è il capello riccio perfettamente definito, ideale per chi porta tagli di capelli corti, dall'altra c'è il riccio naturale e un po' ribelle. Gli styling naturali tornano alla ribalta per l'autunno 2021 anche i per i capelli ricci, con boccoli morbidi e non troppo strutturati soprattutto per chi ha i capelli lunghi.

Evos Parrucchieri: i capelli ricci dell’autunno 2021

I colori capelli alla moda per l’inverno 2021/2022

Oltre agli intramontabili biondi e castani, l'autunno inverno 2021/2022 accende i riflettori sui colori shocking anche per la stagione fredda. C'è chi si sbizzarrisce con nuance pop e vivaci su tutta la chioma come i look proposti in passerella da Dolce & Gabbana realizzati dall'hair stylist Guido Palau e chi invece gioca con accenni di colore. Le nuance più gettonate saranno quelle dell'arancione, del verde petrolio, del rosa e del blu.

Se non vuoi osare colorando completamente i tuoi capelli con le nuance shock puoi scegliere di arricchire la tua chioma con qualche ciocca a contrasto sulle lunghezze, come i look proposti nella collezione di Sturmayr Coiffeure che accosta il fucsia al castano e il verde al nero. Un tocco di colore che darà nuova vita al tuo look.

I colori vivaci di Sturmayr Coiffeure

Tagli capelli medi: il protagonista è il caschetto

Il taglio medio di tendenza per l'autunno 2021 è uno soltanto: il caschetto. Lo abbiamo visto indossare da Kristen Stewart, Matilde Gioli e Greta Ferro sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e sarà senza dubbio il taglio più trendy della stagione autunnale. La linea di questo taglio sfiora le spalle e si può portare nella versione perfettamente liscia, mossa oppure naturale, con volumi morbidi e sinuosi.

Alfaparf: il caschetto con lo styling naturale

Lo styling naturale dell'autunno 2021

L'autunno 2021 rende protagonista gli styling naturali, che saranno di tendenza anche per la prossima primavera. I capelli sono naturalmente mossi, con onde destrutturate e movimenti sinuosi sui capelli lunghi, mentre i capelli corti sono spettinati e sbarazzini. Naturalezza però non vuol dire non prendersi cura dei capelli: anche gli styling naturali infatti son curati nel minimo dettaglio per mantenere il capello morbido e luminoso come il look proposto da Wella.