Da quando Pantone ha decretato i colori dell'anno 2021 con Illuminating e Ultimate Gray spopolano le manicure con smalti gialli luminosi e grigi intensi. Tra le idee da copiare c'è ovviamente la nail art creata da Isabella Franchi, la nail artist di Chiara Ferragni, che per l'imprenditrice digitale ha creato una manicure con delle fiamme gialle luminose e vibranti. Le idee spaziano da quelle monocolore a quelle che accostano entrambi i colori selezionati da Pantone, per una manicure davvero di tendenza che potrai abbinare sia alle unghie corte che a quelle più lunghe, dalla forma arrotondata, a mandorla oppure squadrate.

La manicure con i colori Pantone 2021

Chiara Ferragni, paladina delle ultime tendenze, ha sfoggiato qualche giorno fa una manicure in linea con le nuance elette da Pantone colori dell'anno per il 2021. L'influencer ha scelto di creare una manicure con delle fiamme realizzate dalla sua nail artist Isabella Franchi, aka @unghiedellamadonna, con un giallo luminoso e brillante in palette con Illuminating, il giallo protagonista del 2021. Non solo la Ferragni ha scelto di realizzare una manicure Pantone: sul web infatti spopolano le idee con i due colori che saranno un vero e proprio must have per il prossimo anno. C'è chi li abbina insieme per una manicure di tendenza e chi invece li utilizza singolarmente: le idee per la tua nail art sono tantissime! Oltre alla manicure fiammeggiante di Chiara Ferragni potrai giocare con finish differenti, da quello lucido a quello opaco, passando per colori metal e glitter.

Se scegli di creare una manicure con Illuminating puoi per esempio realizzare una micro french, applicando il colore giallo solo sulla punta dell'unghia creando una linea di appena qualche millimetro. Se invece ti piacciono le decorazioni geometriche potrai sbizzarrirti con linee e pois da realizzare a contrasto con il giallo su una base neutra e chiara oppure scegliere di stendere il giallo su tutte le unghie e poi decorarle con un colore più scuro. Se invece vuoi realizzare una nail art con Ultimate Gray potrai abbinare al grigio intenso uno smalto glitter argento per creare un contrasto luminoso con un dettaglio brillante. Se invece vuoi un effetto più soft senza rinunciare al glitter, applica un top coat con dei glitter finissimi solo all'attaccatura dell'unghia, sfumandolo verso il centro. Un'altra idea per le tue unghie è quella di creare una manicure degradè scegliendo per ogni unghia un'intensità diversa di grigio, dalla più chiara alla più scura. Sfoglia la gallery e lasciati ispirare dalle maniciure con i colori Pantone!