Mancano pochissime ore alla fine di questo terribile 2020 e, sebbene sia stato un anno difficile in cui sembra esserci stato davvero pochissimo di positivo, è arrivato lo stesso il momento di fare dei bilanci, soprattutto quando si parla di social. Nonostante tutti, star comprese, abbiano passato la maggior parte del loro tempo in casa, non hanno perso occasione per postare foto tratte dalla loro quotidianità. In pochi, però, sanno quali sono gli scatti che hanno ottenuto più like, quelli che potrebbero essere considerati il simbolo dell'anno che sta per concludersi. Il re di Instagram continua a essere Cristiano Ronaldo, anche se a fargli concorrenza è Kylie Jenner, a prova del fatto che la famiglia Kardashian continua a essere leader in fatto di selfie e Stories anche dopo l'addio al reality televisivo.

Le star che nel 2020 hanno ottenuto più like

Secondo la classifica condivisa da Billboard e dedicata alle foto che hanno ottenuto più like nel 2020, la sfida "all'ultimo sangue" quest'anno è tra Cristiano Ronaldo e Kylie Jenner. Lo scatto con più cuori (per la precisione 19,7 milioni) è del noto calciatore e lo ritrae in compagnia di Diego Armando Maradona, l'ha condiviso per rendere omaggio al campione poche ore dopo la notizia della sua scomparsa.

in foto: Cristiano Ronaldo, la foto che ha ottenuto più like del 2020

A fargli concorrenza sono diverse donne dello spettacolo, da Ariana Grande che ha ottenuto 15 milioni di like con la foto in cui ha mostrato l'anello di fidanzamento a Kylie Jenner, in lista con ben 4 scatti differenti. L'influencer non è solo la giovane imprenditrice più ricca del 2020, è anche regina dei social, tanto da aver addirittura superato la sorella Kim Kardashian.

in foto: Ariana Grande, la foto dell’anello di fidanzamento

Kylie Jenner è la regina di Instagram

Le foto più apprezzate della Jenner? 16 milioni di like con un album in cui celebra il compleanno di Travis Scott, il papà della figlia Stormi, 15,3 milioni di like per un dolcissimo scatto della piccola che sbuca da una nuvola di schiuma da bagno col suo visino sorridente, 14,5 milioni di like per uno scatto di coppia con l'ex compagno e per un altro che immortala una momento di coccole mamma-figlia.

in foto: La dolce foto di Stormi ha ottenuto oltre 15mila like

Insomma, gli utenti del web troverebbero davvero irresistibile il profilo social della star. Chi altro c'è nella classifica? Il cestista LeBron James con il suo omaggio all'amico Kobe Bryant, Leo Messi con una dedica a Maradona, Chadwick Boseman, il cui staff ha condiviso una sua immagine sorridente in bianco e nero per annunciarne la scomparsa. Insomma, il 2020 è stato un anno di grandi perdite ma il pubblico del web continua ad avere voglia di romanticismo e di dolcezza.