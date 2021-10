Kylie Jenner, Birkin di pelo e borsa di Cenerentola: il guardaroba autunnale vale un milione di euro Kylie Jenner non ha mai nascosto la sua passione per il lusso ma di recente ha dato davvero il meglio di lei. Sui social ha rivelato la collezione di accessori griffati per l’autunno e, tra Birkin di pelo, sandali di pelliccia e pochette di cristalli, vale una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non ha mai nascosto di avere la passione per il lusso sfrenato e, considerando il fatto che è l'imprenditrice più giovane e ricca d'America, si può permettere davvero di soddisfare ogni suo desiderio. Ha costruito un impero beauty che porta il suo nome, ha ottenuto un successo internazionale in pochissimi anni di carriera e ad oggi vanta un patrimonio miliardario. Perché mai dovrebbe rinunciare ai suoi tanto amati accessori griffati? Di recente ha mostrato il guardaroba autunnale ai followers, rivelando una serie di borse e di scarpe davvero esclusive e preziose.

Le scarpe griffate di Kylie Jenner

Qualche anno fa Kylie Jenner aveva immortalato l'enorme cabina armadio dedicata esclusivamente alle borse e oggi, dopo aver mostrato la cameretta principesca che sta ristrutturando per il secondo figlio, ha pensato bene di rivelare l'esclusiva collezione di accessori che sfoggerà durante l'autunno. Per quanto riguarda le scarpe, ne ha davvero di ogni tipo, tutte griffate e preziose: zeppe di Tom Ford, décolleté di The Attico, sandali mules "pelosi" di Saint Laurent, le iconiche scarpe col tacco e la punta quadrata di Bottega Veneta, puma spuntate di Givenchy. È però in fatto di borse che non ha assolutamente rivali.

Alcune delle borse e delle scarpe griffate di Kylie Jenner

Quanto valgono le borse di Kylie Jenner

Mini bag pelose di Chanel, la borsa Saddle di Dior, pochette a forma di dollari di Judith Leiber. La più originali di tutte, però, è la borsetta tempestata di cristalli (sempre di Judith Leiber) che riproduce alla perfezione la forma della carrozza-zucca di Cenerentola. Il suo prezzo? 5695 dollari (oltre 4.800 euro). Quest'ultima, però, non è la bag più preziosa di Kylie: anche nel suo guardaroba autunnale non mancano le Birkin bag, le borse di Hermès così preziose da essere considerate veri e propri investimenti. L'ultima arrivata nella collezione? È in pelle di coccodrillo e vale quasi 50.000 euro. Insomma, a quanto pare la Jenner ha davvero un'ampia scelta per l'autunno e di certo non deluderà le aspettative dei fan amanti del lusso, visto che gli accessori vantano un valore totale di un milione di euro.